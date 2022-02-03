Yavuz Ağıralioğlu'ndan "istifa" açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, son günlerde ortaya atılan istifa edip yeni parti kuracağı iddialarına yanıt verdi.

Haberler.com' a konuşan Ağıralioğlu siyaset kulislerini hareketlendiren istifa ve yeni parti iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye'de haberciliğin yeni formatı bu maalesef. Haberin öznesi ile görüşmeden insanlarla ilgili haber yapılıyor. Sabahtan beri telefonla insanlarla görüşüyorum, bana 'Hayırlı olsun' diyorlar. Neyin hayrı bu diyorum ben de. Benim nedense istifa ettiğimden haberim yok." dedi.