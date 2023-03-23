Yavuz Ağıralioğlu HDP-PKK ile CHP ilişkisini yüzlerine vurdu! HaberTürk yine rahatsız oldu

Habertürk TV, 2023 seçimleri öncesi 'objektif yayıncılık' kimliğinden uzaklaşıp Altılı Masa'nın sözcüsü durumuna geldi. Yaptığı yayınlar ile siyaseti dizayn etmeye çabalayan Habertürk seçim tarihinin yaklaşması ile operasyonel yayıncılığına hız kesmeden devam ediyor.

HDP VE CHP ARASINDAKİ KİRLİ İLİŞKİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" sözlerini kullandı ve terör örgütünün siyasi kanadı HDP ve CHP arasındaki kirli ilişki hakkında zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ

Yavuz Ağıralioğlu, "HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz." dedi. Ağıralioğlu'nun sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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HABERTÜRK: AĞIRALİOĞLU SUÇ İŞLİYOR

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman ise bu sözlerin ardından 'gazeteci' kimliğini bırakıp Altılı Masa'nın avukatlığına soyundu. Sevilay Yılman, "Yavuz Ağıralioğlu'nun hem İYİ Parti içerisinde hem de milliyetçi seçmen üzerinde etkisi fazla. Kendi görüşleridir, bizi bağlamaz diyemez. Bunu diyemeyeceği gibi, kendi görüşlerini yansıtmışlardır diyecek. Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz. Esasında bakıldığında gerçek şu Ağıralioğlu'nun yaptığı parti suçu. Partilerin tüzüğü var, belli bir kendilerine göre disiplini var. Şimdi o disipline aykırı... Eğer Meral Hanım'ın böyle bir konuşmadan, Genel idare Kurulu'nun haberi yoksa, kendi fikri olsa da parti suçudur. Böyle bir süreçte böyle bir şey yapılamaz." açıklamasında bulundu.