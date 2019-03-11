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Yavrucak derdini bilemez ki anlatsın! Katarakt ne kadar vahim görüyor musunuz?

Katarakt dahil göz tansiyonu, şaşılık, görme kusurları bebeklerde de ortaya çıkabiliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:24
Yavrucak derdini bilemez ki anlatsın! Katarakt ne kadar vahim görüyor musunuz?

Katarakt dahil göz tansiyonu, şaşılık, görme kusurları o yaşlarda ortaya çıkabiliyor çünki.. Çabuk fark edilen göz rahatsızlıkları o yaşlardayken daha kolay tedavi olabiliyor.

Unutulmaması gereken bir nokta var: Bir yetişkinin sağlıklı bir göze ve görme yeteneğine sahip olabilmemiz ancak bebeklik ve çocukluk yaşlarında normal bir görme gelişimine sahip olmamızla mümkün olabiliyor. Yetişkinlikte gözlerin sağlıklı olması için, görme kusurlarının çocukluk yaşlarından tedavisi yapılması gerekir.

Bir bebek, doğuşunda ancak binde 20 kapasiteyle görebiliyor. Bir aylıkken bu yeteneği 60'da 2'ye yükseliyor. Bir yaşında ise 5'de 2 oranına çıkıyor. Bu gelişim 10 yaşına kadar sürüyor.

Bebeklerde ve çocuklarda görme azalmasının pek çok sebepleri olabilir. Bunların çoğu yetişkinlerinkine benzer sebeplerdir. Hipermetropi, miyopi, astigmatizm, doğuştan katarakt, şaşılık, tümör ve doğuştan göz tansiyonu yüksekliği gibi göz hastalıklar, bebeklik veya çocukluk döneminde de olabilir.

Çocuklarda görmeyi engelleyen herhangi bir sebep, miniğin görme gelişimini engeller. Gözünde tembellik olur. Tembelliğe yol açan hastalık vaktinde teşhis ve tedavi edilmezse tembelliğin  tedavisi için geç kalınmış olacaktır.

Sadece şaşılık aile tarafından çabuk farkedilebiliyor. Diğer rahatsızlıkları çocuk farkedemediği gibi aile de farkedemiyor. Onun için miniklerin her yıl düzenli göz hekimine götürülmesinde fayda var.

Çünki hipermetropi ve miyopi gibi görme kusur-ları ancak muayene ile anlaşılır.

Hemen hemen 1000 bebekten 59'unda hipermetropi, %45'inde ise miyopi oluyor. Her iki bebekten birinde ise astigmata rastlanıyor.

Bebeğinizi göz hekimine ilk muayeneye bir ay dolmadan götürün.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:24
  1. Katarakt
  2. göz tansiyonu
  3. şaşılık
  4. görme kusurları
  5. göz rahatsızlıkları
  6. Hipermetropi
  7. miyopi
  8. astigmatizm
  9. doğuştan katarakt
  10. tümör
  11. doğuştan göz tansiyonu yüksekliği
  12. astigmat
  13. göz hekimi

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