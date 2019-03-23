Yavru TEMA’cılardan anlamlı yürüyüş

Marmaris’te “Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi. Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen öğrenciler, vatandaşlara doğaya saygı ve sevgi mesajı verdi.

Marmaris Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri tarafından ilçede faaliyet gösteren ilkokul öğrencilerinin katıldığı “Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü”düzenlendi. Uzunyalı’da gerçekleşen yürüyüşte yavru TEMA’cılar çevreye saygı ve sevgi mesajı veridi. Öğrenciler ellerinde, ‘Yeşili görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur’, ‘Toprağı koru, iklimi koru’ gibi sloganların yer aldığı döviz ve pankartlarla yürüdü.Marmaris TEMA Eğitim Sorumlusu Nevin Öktem etkinlik hakkında bilgi verdi. Yürüyüşü her sene yaptıklarını belirten Öktem, “Bugünkü etkinliğimiz ‘Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü’. Bu hafta Orman Haftası ayrıca dün Dünya Su Günü’ydü. Bunlara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledik. Bu her sene yaptığımız, ilkokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik. Bu yıl Marmaris’te 39 sınıf ile çalışıyoruz. TEMA olarak doğa sevgisi eğitiminin bu yaşlarda başlaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.