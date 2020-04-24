Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü! O cani yakalandı
İstanbul'da bulunan bir lastikçide kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeği yere vurarak öldüren Ozan Öztürk. isimli cani yakalandı.
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren cani yakalandı. İstanbul'da Ozan Öztürk. isimli cani lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü.
Olay sonrası kaçan şahıs aranırken, köpeğe şiddet anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.
Dora'nın katili yakalandı
Polis, Dora isimli yavru köpeği yere vurarak öldüren şüpheli Ozan Öztürk'ü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. İstanbul Maslak'ta Ozan Öztürk, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle yavru köpeği kovalamış, hayvanı yakaladıktan sonra da hızla havaya kaldırıp yere çarpmıştı.
Yavru köpek kurtarılamamıştı. Köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.