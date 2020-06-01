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Yerel

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Bingöl’de anneleri telef olan 5 yavru kirpi, koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:21:30 -
Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Bingöl’de anneleri telef olan 5 yavru kirpi, koruma altına alındı.


Kentte vatandaşlar, anneleri telef olan 5 yavru kirpiyi fark etti. Kirpileri alan vatandaşlar, durumu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, giderek yavru kirpileri teslim aldı. Koruma altına alınan yavru kirpiler, bakımları için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.


Merkezde, hayvanların bakımının yapılıp, belirli bir süre sonra tekrar doğal ortamlarına kavuşturulmasının planlandığı bildirildi.

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