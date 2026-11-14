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Yeniakit Publisher
Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

Dünya tarihine yön veren bazı isimler milyonlarca insan üzerinde hiç kapanmayacak yaralara sebep olarak günümüzde bile nefretleri üzerlerine çekmeyi başarıyor.

#1
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

Kimi liderler ise uluslararası medya ve Batı merkezli propaganda mekanizmalarının hedefi haline geliyor.

#2
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

Özellikle Batı'nın çıkarlarıyla örtüşmeyen politikalar izleyen liderlerin küresel medya üzerinden hedef gösterilmesi, kamuoyundaki algının nasıl şekillendirildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

YouGov Dünyanın En Kötü Liderleri Anketi'ne göre işte 2025 yılında dünyada en çok nefret edilen o isimler...

#4
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

25. Eski Eflak Prensi Vlad Dracula

#5
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

24. Eski Rus Çarı Korkunç Ivan

#6
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

23. Terör Devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu Soykırımcı Netanyahu tüm dünyanın gözü önünde Gazze' ve Batı Şeria'da 74 binden fazla masum insanı katladerken, yaralı sayısını 175 binden fazlaya yükseltti.

#7
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

22. Roma İmparatoru Neron

#8
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

21. Suriye'nin Katliamcı Devrik Lideri Beşar Esad

#9
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

20. Eski Kuzey Vietnam Cumhurbaşkan Ho Chi Minh

#10
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

19. Eski Fransız İmparator Napolyon Bonapart

#11
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

18. Eski ABD Başkanı Richard Nixon

#12
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

17. ABD Başkanı Donald Trump

#13
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

16. Eski Hun Hükümdarı Attila

#14
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

15. Moğol İmparatorluğu Hanı Cengiz Han

#15
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

14. Eski Uganda Cumhurbaşkanı Idi Amin

#16
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

13. Eski Libya Başbakanı Muammer Kaddafi

#17
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

12. SSCB Kurucusu Vladimir Lenin

#18
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

11. İtalyan Diktadör Benito Mussolini

#19
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

10 Eski Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-il

#20
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

9. Eski Küba Başbakanı Fidel Castro

#21
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

8. Eski Kamboçya Komünist Partisi Genel Sekreter

#22
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

7. Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-un

#23
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

#24
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

5. Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin

#25
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

4. Eski Belçika kralı II. Leopold

#26
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

3. Eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong

#27
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

2. Eski Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Joseph Stalin

#28
Foto - Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!

1. Eski Alman Reich Şansölyesi Adolf Hitler/ kaynak: haber7

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