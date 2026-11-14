Tarihte en çok nefret edilen isim belli oldu! Babasını geçmeyi başardı!
Dünya tarihine yön veren bazı isimler milyonlarca insan üzerinde hiç kapanmayacak yaralara sebep olarak günümüzde bile nefretleri üzerlerine çekmeyi başarıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya tarihine yön veren bazı isimler milyonlarca insan üzerinde hiç kapanmayacak yaralara sebep olarak günümüzde bile nefretleri üzerlerine çekmeyi başarıyor.
Kimi liderler ise uluslararası medya ve Batı merkezli propaganda mekanizmalarının hedefi haline geliyor.
Özellikle Batı'nın çıkarlarıyla örtüşmeyen politikalar izleyen liderlerin küresel medya üzerinden hedef gösterilmesi, kamuoyundaki algının nasıl şekillendirildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
YouGov Dünyanın En Kötü Liderleri Anketi'ne göre işte 2025 yılında dünyada en çok nefret edilen o isimler...
25. Eski Eflak Prensi Vlad Dracula
24. Eski Rus Çarı Korkunç Ivan
23. Terör Devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu Soykırımcı Netanyahu tüm dünyanın gözü önünde Gazze' ve Batı Şeria'da 74 binden fazla masum insanı katladerken, yaralı sayısını 175 binden fazlaya yükseltti.
22. Roma İmparatoru Neron
21. Suriye'nin Katliamcı Devrik Lideri Beşar Esad
20. Eski Kuzey Vietnam Cumhurbaşkan Ho Chi Minh
19. Eski Fransız İmparator Napolyon Bonapart
18. Eski ABD Başkanı Richard Nixon
17. ABD Başkanı Donald Trump
16. Eski Hun Hükümdarı Attila
15. Moğol İmparatorluğu Hanı Cengiz Han
14. Eski Uganda Cumhurbaşkanı Idi Amin
13. Eski Libya Başbakanı Muammer Kaddafi
12. SSCB Kurucusu Vladimir Lenin
11. İtalyan Diktadör Benito Mussolini
10 Eski Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-il
9. Eski Küba Başbakanı Fidel Castro
8. Eski Kamboçya Komünist Partisi Genel Sekreter
7. Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-un
6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
5. Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin
4. Eski Belçika kralı II. Leopold
3. Eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong
2. Eski Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Joseph Stalin
1. Eski Alman Reich Şansölyesi Adolf Hitler/ kaynak: haber7
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