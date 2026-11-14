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Süper Lig devinden Meksikalı kararı geliyor! Belli oldu...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig devinden Meksikalı kararı geliyor! Belli oldu...

Beşiktaş ara transferde stoper hattını güçlendirmek istiyor. Listedeki alternatiflerden biri; Genoa forması giyen Johan Vasquez... Konuyla ilgili ön çalışma yapıldı.

#1
Foto - Süper Lig devinden Meksikalı kararı geliyor! Belli oldu...

Beşiktaş, savunmasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Yönetim bu sebeple devre arasında bir stoper hamlesi planlıyor. Listedeki isimlerden birinin Johan Vasquez olduğu öğrenildi. Meksikalı futbolcunun Genoa ile mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitecek. Yani 2027 yazında kontratının son senesine giriyor.

#2
Foto - Süper Lig devinden Meksikalı kararı geliyor! Belli oldu...

28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Beşiktaş'ın, 1.82 boyundaki savunmacının şartlarını sorduğu belirtildi. Genoa'nın 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu konuşuluyor. Meksikalı futbolcu, Milli Takım'ın da önemli parçalarından biri...

#3
Foto - Süper Lig devinden Meksikalı kararı geliyor! Belli oldu...

Johan Vasquez solak... Bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı. Sahada 881 dakika kaldı. 1 golü bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nin stoperle ilgili farklı seçenekleri de mevcut... Ancak Meksikalı futbolcunun en ciddi adaylar arasında olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Süper Lig devinden Meksikalı kararı geliyor! Belli oldu...

Teknik Direktör Italiano'nun onay verdiği savunmacılar içinde Johan Vasquez var...

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