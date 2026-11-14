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Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!

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AA Giriş Tarihi:

Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!

Çankırı'da hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada 39 yaşındaki Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan hayatını kaybetti, anne Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.

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Foto - Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!

Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

#2
Foto - Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!

Murat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

#3
Foto - Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!

Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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