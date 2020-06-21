Yavru kırlangıçlara babalık yapıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde günlük gezi teknesi işletmecisi hayvansever, yumurtadan çıkıp teknesini mesken tutan yavru kırlangıçlara babalık yapmasıyla gönüllerde taht kurdu.

Gezi teknesini yaz sezonuna hazırlarken, bir kırlangıç kuşunun tekneye yuva yapması ve yumurtlayarak kuluçkaya yatmasının ardından, dünyaya gelen 3 sevimli kırlangıç yavrusu ,teknenin sahibi Mehmet Pekinli’ye kendilerine gösterdiği büyük şefkat nedeniyle adeta babaları gibi kabullenmiş durumda.

Minik kuşları elleriyle besleyen Ayvalık’ın tanınmış bir gezi teknesinin sahibi olan Mehmet Pekinli, muhabirimize yaptığı açıklamada, “Teknemiz kış mevsiminde Ayvalık’ın ‘Alibey’ olarak da bilinen Cunda Adası’nda bağlıydı. Bu sırada bir dişi kırlangıç teknemize yuva yapmıştı. Yuvada yumurtaların olduğunu gördük. Hiç dokunmadık. Anneleri bu yumurtalara kuluçkaya yattıktan sonra 5 yumurtadan 3’ü çıktı. Aradan 10 gün geçtikten sonra biz Cunda Adası’ndan Ayvalık’a gelerek sahile teknemizi bağladık. Tabi bu kuşların annesi de Cunda Adası’nda kaldı. Bunun üzerine bu yavru kuşlara şırınga ile mama vererek bakmaya başladık. 15 günden bu yana ben bu yavru kırlangıçları şırıngalar yardımıyla et, ekmek, solucan, sinek ve su ile besliyorum. Artık uçabilme seviyesine geldiler. İnşallah bir hafta içerisinde bu sevimli kuşlar uçmaya başlayacak ve biz de bunları doğaya bırakacağız” dedi.

Yavru kırlangıçların yuva olarak benimsedikleri tekneden ayrılmak istememesi halinde, bu canların başlarının tacı olduğunu belirten Pekinli, “Henüz turizm sezonu başlamadığı için herhangi bir tura çıkmadık. Ama inanıyorum ki bu yavru kırlangıçların teknemizde olması müşterilerimizin de hoşuna gidecektir. Mesela, Çarşamba günü ilk turumuzu yapacağız ve kırlangıçlar da bizimle birlikte tura katılacaklar” ifadelerini kullandı.

“Beni babaları yerine koydular”

Kırlangıçların, ebabil kuşu familyasından olduğunu nlatan Mehmet Pekinli, “Rivayete göre; bu kuşlar merhametli insanların evlerine ve iş yerlerine yuva kurarlarmış. Merhametli insanlar onlara kıyamazmış. Biz de merhametli olduğumuz için onlara sahip çıkıyoruz. Bu minik canlılar onları elimle beslediğim için bana çok alıştılar. Beni babaları yerine koydular” diye konuştu.