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Aktüel

Yavru kediye belediye sahip çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Merkezi ekipleri enfeksiyonlu yavru kediyi tedavi etmek üzere barınma merkezine götürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:45:23 -
Yavru kediye belediye sahip çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Merkezi ekipleri enfeksiyonlu yavru kediyi tedavi etmek üzere barınma merkezine götürdü.


Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde bir binanın bahçesinde gözleri enfeksiyon sebebiyle kapalı olan yavru kedi, vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Merkezi ekipleri bahçeye geldi. Yavru kedi ekipler tarafından tedavi edilmek üzere barınma merkezine götürüldü.


Sağlığı iyi olan, ancak gözlerinde enfeksiyon oluşmasından dolayı çevreyi göremeyen yavru kedi tedavi altına alındı.

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