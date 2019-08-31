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Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan yeşil deniz kaplumbağa yavruları, yumurtalarından çıkarak denizle buluştu.


Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki 3 üreme merkezinden biri olan Samandağ sahillerinde minik yavruların çok kısa süren yumurtadan çıkıp denize kavuşmaları üniversite öğrencilerinin ve uzmanların gözetiminde gerçekleşti.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bektaş Sönmez, Samandağ kumsalının yeşil deniz kaplumbağaları için Akdeniz’de önemli bir üreme kumsalı olduğunu belirterek, "2019 yılı üreme sezonu içerisinde ekiplerimiz, Doğa koruma milli parklar çevre koruma ve turizm derneğinin desteğiyle çalışmalarına başladı. Sezon başından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 1.200 üzerinde yuva tespiti yaptık. 120 bin tane yumurtanın 100 bintanesinden yavru çıkacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 80 bin tane yavru denize ulaşmış olacak. 2019 sezonu içerisinde yaklaşık 80 bin tane yavrunun denize ulaşmasını bekliyoruz" dedi.


Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ise binin üzerinde her yıl yuva açıldığına dikkat çekerek, "Doğa Koruma Milli Parklar ile bir çalışma içine girildi ve bu çalışmanın meyvelerini almaya başladık. 60-70 yuva sapladığımız zamanları iyi biliyoruz şimdiki sayımızgerçekten bize bir memnuniyet veriyor. Yeşil deniz kaplumbağaları Caretta Carettalara göre nesli daha büyük tehdit altında. Deniz kaplumbağaları bu sahilde ve Türkiye de üç sahilde yoğunluklu olarak ürüyor. Amacımız daha da üst düzeye taşımak bu çalışmaları yürütme. Basınında bu konuda hassasiyetine teşekkür ediyoruz önemli tanıtımı oluyor" diye konuştu:


Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağalarının yuvalarından çıkıp maviye doğru maceralarını izlediklerini ifade ederek, "Bu kaplumbağaların sahilimizde güvenli bir şekilde yumurtalarını bırakması ve yumurtadan çıkıncaya kadar uzun sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için belediyemiz ve Büyükşehir Belediyelerimiz ve Çevre Koruma Derneği yöneticilerimiz ile birlikte bunun sağlanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu doğa harikası gerçekten korunması gereken kaplumbağalarımızın bundan sonraki süreçleri ile ilgili önümüzdeki yıllar bir sonraki yıl yine aynı şekilde güvenle gelip yumurtalarını burada bırakması için gerekli ortamın sağlanması ile alakalı belediye üstüne ne düşüyorsa biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti davranacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
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