Sabah sakın bunu yapma: Engel oluyor... Uzmanlar uyardı! Hayati bir hata yaparsınız

Düzenli fiziksel aktivitenin, özellikle karın bölgesindeki yağ dokusunun azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ortaya koyan bilimsel çalışmalar bulunuyor. Kilo vermek isteyenlerin yaptığı en yaygın hatalardan biri, yalnızca göbek bölgesindeki yağları hedefleyen tek bir yöntem aramak. Vücut yağ kaybını belirli bir bölgeyle sınırlı şekilde gerçekleştirmiyor. Bu nedenle mekik gibi yalnızca karın kaslarını çalıştıran egzersizler kasları güçlendirse de tek başına göbek bölgesindeki yağların ortadan kalkmasını sağlamıyor. Genel yağ kaybı için beslenme düzeni, fiziksel aktivite, uyku ve toplam enerji dengesi birlikte değerlendiriliyor. Kilo verme sürecinde herkes için geçerli tek bir kahvaltı modeli bulunmuyor. Ancak gün içerisinde aşırı acıkmaya ve kontrolsüz beslenmeye yol açabilecek düzensiz beslenme alışkanlıklarından kaçınmak önem taşıyor. Yeterli protein, lif ve besin çeşitliliği içeren dengeli bir beslenme düzeni, uzun süre tokluk sağlanmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte kişinin ihtiyaçları yaşına, kilosuna, günlük hareket düzeyine ve sağlık durumuna göre değişebilir. Kilo verme sürecinde yalnızca ne yenildiğine veya ne kadar egzersiz yapıldığına odaklanmak yeterli olmayabilir. Uyku düzeni de vücudun iştah ve enerji dengesini etkileyebilen faktörler arasında bulunuyor. Yetersiz veya düzensiz uyku, bazı kişilerde gün içerisinde daha fazla yeme isteğiyle ilişkilendirilebiliyor. Bu nedenle sağlıklı kilo kaybı hedefleyen kişilerin düzenli uyku alışkanlığı oluşturması da önem taşıyor. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan “sabah aç karnına bunu tüketin, göbek yağlarını eritin” şeklindeki önerilerin önemli bir bölümü bilimsel kanıtlarla desteklenmiyor. Göbek çevresindeki yağlanmayı azaltmak için sürdürülebilir beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku gibi alışkanlıkların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Kilo verme hedefi olan kişilerin özellikle hızlı sonuç vadeden diyet ve ürünleri uzman görüşü almadan uygulamaması öneriliyor.