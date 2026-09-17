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Seyahat THY'den tatil yapanlara müjde! Harcadıkça statü mili kazandıracak
Seyahat

THY'den tatil yapanlara müjde! Harcadıkça statü mili kazandıracak

Yeniakit Publisher
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THY'den tatil yapanlara müjde! Harcadıkça statü mili kazandıracak

THY’nin tatil platformu “Turkish Airlines Holidays”, Türkiye çıkışlı tatil paketi satın alan “Miles&Smiles” üyelerine milin yanı sıra statü mili kazanma imkanı sunacak.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uçak bileti ve konaklamayı tek bir rezervasyonda bir araya getiren tatil platformu, transfer, araç kiralama, aktivite gibi farklı tatil hizmetlerini de aynı seyahat ekosistemi içinde sunuyor.

Yeni uygulamayla birlikte "Miles&Smiles" üyelerinin tatil için yaptığı harcamalar, yalnızca kullanılabilir mil bakiyelerine değil, üyelik statülerine de katkı sağlayacak.

"Miles&Smiles" programında statü milleri, üyelerin "Classic Plus, Elite ve Elite Plus" seviyelerine ulaşmasında ve mevcut statülerini korumasında belirleyici rol oynuyor.

Yükselen statülerle birlikte özel yolcu salonu kullanımı, ilave bagaj hakkı, öncelikli hizmetler "Star Alliance Silver" ve "Gold" ayrıcalıkları ile "Elite Plus" üyelerine sunulan ücretsiz kabin yükseltme gibi avantajlara erişilebiliyor.

"www.turkishairlinesholidays.com" sitesi üzerinden gerçekleştirilen Türkiye çıkışlı tatil paketi, multi-city ve hazır paket rezervasyonlarında her 10 bin liralık harcama için 500 milin yanı sıra 500 statü mili kazanılabilecek.

"Classic Plus, Elite ve Elite Plus" üyeleri ise her 10 bin lira harcama karşılığında 500 statü milinin yanında 1000 mil kazanabilecek veya statülerine özel yüzde 5 indirim avantajını tercih edebilecek.

Tatil paketinden kazanılan bu miller, uçuşun kendisinden kazanılandan bağımsız olarak hesaplanacak.

Uçak bileti içeren rezervasyonlarda "Miles&Smiles" üyeleri, seyahat ettikleri rota ve bilet sınıfına göre uçuşlarına ek olarak "Turkish Airlines Holidays" paketinden de mil ve statü mili kazanabilecek.

Böylece aynı seyahat hem uçuş hem de tatil paketi üzerinden üyelerin Miles&Smiles yolculuğuna katkı sağlayacak.

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