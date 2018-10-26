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Yavi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Yavi Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı.

26 Ekim 2018 Cuma 12:52
Yavi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK’nın 25 yıl önce dağladığı yüreklerin acısı hâlâ dinmedi. 1993 yılında, Madımak ve Başbağlar gibi kanlı olayların yaşandığı süreçte Erzurum’un Yavi beldesinde 33 kişinin katledildiği acı hadisenin üzerinden tam 25 yıl geçti. Erzurum’un Çat ilçesindeki Yavi beldesine yönelik 25 Ekim 1993’te düzenlenen kanlı saldırıda şehadete ulaşan 33 masumu anmak için Yavi Şehitliği’nde tören düzenlendi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve birçok bürokratın katıldığı törende şehitler için dualar edildi.

İntikam almayı amaçlıyorlar

25 yıldır acıların hâlâ taze olduğu katliamla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, PKK’lı hainlerin Yavi katliamı ile Hınçak-Taşnak çetelerinin intikamını almayı amaçladığını söyledi. Milletvekili İbrahim Aydemir, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yavi katliamı asla unutulmamalıdır. Çünkü Yavi, PKK’nın asla Kürt hamisi bir örgüt olmadığının, tam tersine Taşnak-Hınçak çetelerinin bugüne uzayan damarı olduğunu gösteriyor. Sembolik olan Yavi katliamı çok özel bir anlam ifade ediyor. PKK, Yavi’de 33 vatandaşımızı katletti ardından bir hafta sonra Pasinler’de Çiçekli baskını yaptı. Bu iki beldenin birbiriyle çok yakın ilişkisi var. Çiçekli’de şehit edilenlerden birisi, Hınçak-Taşnak çetelerine karşı Milli Mücadele döneminde destansı mücadele veren Alvarlı Efe Hazretlerinin öz torunuydu. Yavi ise Alvarlı’nın uzun yıllar imamlık yaptığı köydü” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:52
  1. Erzurum
  2. Seyfettin Azizoğlu
  3. Yavi Şehitliği
  4. Madımak
  5. Başbağlar
  6. İbrahim Aydemir
  7. PKK
  8. Yavi katliamı

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