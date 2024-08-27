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Gündem Yavaş'ı eleştiren Gülbin'i kovmaktan beter ettiler
Gündem

Yavaş'ı eleştiren Gülbin'i kovmaktan beter ettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-27 01:47:00 -
Yavaş'ı eleştiren Gülbin'i kovmaktan beter ettiler

NOW TV sunucusu Gülbin Tosun, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği için ekrandan uzaklaştırıldı. Tosun, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, 'ayaklanma' tehdidinde bulunmuş ve NOW TV sessiz kalmıştı.

Ayaklanma tehdidine sessiz kalan NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alması üzerine ekrandan uzaklaştırıldı.

"BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN O ZAMAN"

Tosun, geçtiğimiz gün CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başkan siz ‘Sokakta köpek olmaz, biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!"

Muhalif spiker Tosun'un Yavaş'a yönelik tweeti nedeniyle işine son verildiği ileri sürülmüştü.
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"HENÜZ ÇIKIŞIM VERİLMEDİ"

İddiaları adeta doğrulayan nitelikte açıklama yapan Tosun, X’teki hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

NOW TV 'AYAKLANMA' TEHDİDİNE SESSİZ KALMIŞTI

Gülbin Tosun yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak onlarca çocuğun canına mal olan 'köpek' terörü konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik adeta bir tehdit açıklamada bulunmuştu.

Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, 'ayaklanma' tehdidi yaparak, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" sözlerini sarf etmişti.

Tosun'un skandal tehdidi sonrasında NOW TV sessiz kalmayı tercih etmişti.

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