Yavaş ve İmamoğlu Akşener'i yüzüstü bıraktı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı.

Görüşmenin ardından Yavaş ve İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAPTILAR

Ankara'da görüşen iki belediye başkanından peş peşe paylaşımlar geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu tweetine Mansur Yavaş'ı da etiketledi.

"AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerine yer verdi.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Ülkemizin büyük bir felaket yaşadığı bugünlerde, sevgiye ve saygıya ihtiyacımız var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşünde asla yalnız bırakmayacağız. Millet Ittifakı’nın bir ve beraber olmasını diliyoruz" paylaşımında bulundu.

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan, CNN Türk yayınında, Yavaş ve İmamoğlu'nun yarın Meral Akşener ile görüşmesi gündeme geldi.