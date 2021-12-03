Yavaş ısrarlı: O kavgada parmağım yok

Tıpkı İstanbul'daki ekürisi Ekrem İmamoğlu gibi, iş yapmadan başkanlık yapan Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'nin kendisini Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgadan sorumlu tutması sonrası iyice paniğe kapıldı. Ankara'da hayata geçirdiği dişe dokunur tek bir proje olmamasına rağmen, "Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diyen Yavaş, "Benim ne MHP ne de bir başka partiyle ilgim var, ben yerimden memnunum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Yetkin, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında son günlerde yaşanan MHP-Mansur Yavaş tartışmasını değerlendirdi.

“Bahçeli, Yavaş’ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli’nin Yavaş’a dair bir tehdit algısı mı var?” sorusunu gündeme getiren Yetkin, bu soruya Yavaş’ın şu yanıtı verdiğini aktardı:

“Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek’i başka partilerin işlerine karışmakla, içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam. Türkeş’i anma toplantısı gerekçe gösterildi. O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar."