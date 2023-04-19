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Gündem Yavaş, ikramiye dahi ödeyemiyor
Gündem

Yavaş, ikramiye dahi ödeyemiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-19 10:34:00 -
Yavaş, ikramiye dahi ödeyemiyor

Daha önce personele zam vermemekte direnen ve maaş promosyonlarını bile erteleyen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın şimdi de çalışanların bayram ikramiyelerini ödemediği ortaya çıktı. ABB tarafından, belediyenin iştirak şirketi personellerine gönderilen skandal mesajda, bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının ilk haftasında yatırılacağı bildirilerek, dalga geçer gibi “Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız” ifadelerine yer verilmesi tepki çekti.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine laf üreten, aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın skandalları bitmek bilmiyor. Daha önce personele zam vermemekte direnen ve maaş promosyonlarını bile erteleyen CHP’li Mansur Yavaş’ın şimdi de çalışanların ikramiyelerini ödemediği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, belediyenin iştirak şirketi personellerine gönderilen skandal mesajda, bayram ikramiyelerinin mayıs ayının ilk haftasında yatırılacağı bildirildi. Çalışanlara bayramı zehir eden mesajda, “Değerli mesai arkadaşımız, Ramazan Bayramı’na ait ikramiye ödemeleri mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimizle kutlarız” ifadelerine yer verildi. 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun olası iktidarlarında emekli ikramiyelerini 15 bin liraya çıkarmayı vaat ettiği şu günlerde gönderilen mesaj, CHP’li yöneticilerin iş bilmezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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