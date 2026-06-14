-Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz. Galatasaray'ın maçını izlerken kimyamda değişiklik hissediyorum. Kulaklarım duymuyor, hareket kabiliyetimi kaybediyorum. Maçları o heyecanla izliyorum. Her maçın kendisine özel anları var. Özellikle puan farkının yakın ilerlemesi heyecanı biraz daha artırdı ve o heyecanın sonunda şampiyon olduk. Galatasaray'ı Avrupa'da ilk 10'a sokmak istiyoruz. Kur farkı kulüpleri çok zorlayan bir konu. Ekonomiyi daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için o seviyelerde takım kurmanız lazım. İnşallah takım değerimizi artırarak devam edeceğiz…