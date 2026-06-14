  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamile olanlar ve çocuklar için bu uyarı çok ama çok gerekli: Kene ısırmasında en iyi korunma yöntemi Bu su 3 beden... Kilo vermenizi sağlayacak: Sabah aç karnına için! Uyurken uygulanan o yöntem çok etkili Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı! Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı Hakan Çalhanoğlu Avustralya yenilgisini değerlendirdi: Bazen tokat yemek iyi gelir Bu köyde en az bilen 3 dil biliyor! Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle yapıldı Ankara’nın kalbine 140 metrelik yeni köprü Kaldırımda satışa çıkardı! İş insanı görüp satın aldı!
#1
Foto - Icardi'de son durum: Dursun Özbek resmen açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sabah gazetesine verdiği röportajda takımın genel durumunu değerlendirdi.

#2
Foto - Icardi'de son durum: Dursun Özbek resmen açıkladı

-Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz. Galatasaray'ın maçını izlerken kimyamda değişiklik hissediyorum. Kulaklarım duymuyor, hareket kabiliyetimi kaybediyorum. Maçları o heyecanla izliyorum. Her maçın kendisine özel anları var. Özellikle puan farkının yakın ilerlemesi heyecanı biraz daha artırdı ve o heyecanın sonunda şampiyon olduk. Galatasaray'ı Avrupa'da ilk 10'a sokmak istiyoruz. Kur farkı kulüpleri çok zorlayan bir konu. Ekonomiyi daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için o seviyelerde takım kurmanız lazım. İnşallah takım değerimizi artırarak devam edeceğiz…

#3
Foto - Icardi'de son durum: Dursun Özbek resmen açıkladı

Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı.

#4
Foto - Icardi'de son durum: Dursun Özbek resmen açıkladı

Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
Gündem

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

Fesihlerin devam ettiği MHP’de bugün de Adıyaman İl teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
Göztepe’de Cisse sesleri
Spor

Göztepe’de Cisse sesleri

Göz Göz'ün, bonservisi elinde olan ve son olarak Macaristan’ın köklü kulüplerinden Ferencvaros’ta forma giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dönüşüme kadar uzanan kapsam..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
Şara'dan alçak iddiaya yalanlama
Dünya

Şara'dan alçak iddiaya yalanlama

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ortaya atılan "Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23