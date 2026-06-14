Icardi'de son durum: Dursun Özbek resmen açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımdaki durumu belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımdaki durumu belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sabah gazetesine verdiği röportajda takımın genel durumunu değerlendirdi.
-Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz. Galatasaray'ın maçını izlerken kimyamda değişiklik hissediyorum. Kulaklarım duymuyor, hareket kabiliyetimi kaybediyorum. Maçları o heyecanla izliyorum. Her maçın kendisine özel anları var. Özellikle puan farkının yakın ilerlemesi heyecanı biraz daha artırdı ve o heyecanın sonunda şampiyon olduk. Galatasaray'ı Avrupa'da ilk 10'a sokmak istiyoruz. Kur farkı kulüpleri çok zorlayan bir konu. Ekonomiyi daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için o seviyelerde takım kurmanız lazım. İnşallah takım değerimizi artırarak devam edeceğiz…
Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı.
Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz.
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