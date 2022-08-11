Yavaş biraz yavaş! Aylin Nazlıaka öyle bir uçtu ki…

Yeni Akit/Ankara

İki yıl önce yönetime gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ikinci yıl dönümünü kutladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleşen toplantıya, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın iki yıllık çalışma raporunu sundu. Nazlıaka, birinci yılda yaptıklarını şu şekilde özetledi: “Örgütlenmemizi tamamladık. Dünyanın çevresini 1,5 tur dolaşacak kadar yol katederek saha çalışması yaptık. Yaşam Hak projemizi hayata geçirdik. Her salı Demir Leblebi Sohbeti gerçekleştirdik. Yardıma muhtaç olan ve yangın, sel, deprem gibi afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olduk. Siyasi Partiler Yasa Teklifi’nin STK’larla görüşülerek hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasını sağladık. İlk Oy projesi ile genç kadınları partimize kattık. Ayrıca yerel ve genel seçimlerde yüzde 5’in altında farkla kazandığımız ve kaybettiğimiz il ve ilçelere odaklandık”

En az 10 bin şiddet mağduru kadının hayatına dokunduk

Nazlıaka, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan Yaşam Hak kapsamında, en az 10 bin şiddet mağduru kadının hayatına bire bir dokunduk. 81 İlde 129 gönüllü avukat ordusu kurduk. 488 kadına yönelik şiddet duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) kanalıyla her ilde psikolojik danışmanlık, rehberlik desteğini ücretsiz sunma imkanına sahip olduk. Barolar, Belediyeler, Eczacılar Odası, Mali Müşavirler Odası, Tabipler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile toplam 112 protokol imzaladık” dedi.

1 milyon 168 bin 787 haneyi ziyaret ettik

Aile Destekleri Sigortası kapsamında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak, tek tek ev ziyaretleri yaptıklarının altını çizen Nazlıaka, “Umudun elçileri olarak 1 milyon 168 bin 787 haneyi ziyaret ettik. Aile Destekleri Sigortası hakkında özellikle ev kadınlarına ve yoksul mahallelere odaklandık. Çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.