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Medya Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?
Medya

Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?

Yeniakit Publisher
2024-07-31 14:50:00 -
Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?

Hikmet Genç, CHP Sözcüsü'nün Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik hadsiz ifadelerini eleştirdi. Genç, Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'ın emirlerini hatırlattığını belirtti. CHP Sözcüsü'ne yönelik "senlik bi'şey yok" ifadesini kullanan Genç, CHP'nin din konusundaki cehaletini vurguladı. Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Hikmet Genç, CHP Sözcüsü'nün Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik hadsiz ifadelerini eleştirdi. Genç, Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'ın emirlerini hatırlattığını belirtti. CHP Sözcüsü'ne yönelik "senlik bi'şey yok" ifadesini kullanan Genç, CHP'nin din konusundaki cehaletini vurguladı. Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanı'na cami minberinden İslam'ın emirlerini iletiyor, hatırlatıyor.

CHP Sözcüsü; "Ali Erbaş bir şeyler saçmalamış" diyor.

Allah'ın emirlerini Kitap ve Sünnet'ten bize, Müslümanlara hatırlatıyor.
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Demem o ki senlik bi'şey yok, sana n'oluyor Sözcü?!..”

 

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