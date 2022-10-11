Yav bi git işine bacım! Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas'tan olay çıkış

Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, "1923’te kurulmuş cumhuriyeti anımsatan ve Cumhuriyetten elimizde kalan tek kurum şu anda CHP” herzelerini yumurtladı.

Nas, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, CHP’nin iktidar tarafından kriminalize etme yoluyla “yok edilmeye” çalışıldığını ileri sürdü.

Mersin saldırısının ardından yaşananları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “milli güvenlik sorunu” değerlendirmelerini anımsatan Nas, CHP hariç Cumhuriyetin tüm kurumlarının iktidar tarafından yok edildiğini savundu. Nas, “AKP ve MHP’nin CHP’yi kriminalize etme çabalarının perde arkasında yatan şey şu: 20 yılda Cumhuriyetin tüm kurumlarını yok ettiler, elimizde hiçbir kurum kalmadı. 1923’te kurulmuş cumhuriyeti anımsatan ve Cumhuriyetten elimizde kalan tek kurum şu anda CHP” dedi.

CHP'nin siyasi güç olarak hiçbir etkisinin olmadığı gerçeğini ısrarla görmezden gelen Nas, “CHP’nin varlığı nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi her istediğini, istediği şekilde yapamıyor. Bu nedenle iktidar kendisine engel olan, limit koyan ve kendisi dışında bir Cumhuriyetin varlığını hatırlatan Cumhuriyetin son kalesini devirmeye çalışıyor” dedi.