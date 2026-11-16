2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Yüzde 30 ile yüzde 33,7 zam arasında ne kadar fark var? Yüzde 30 artışla ortaya çıkan 36 bin 498 liralık maaş ile yüzde 33,7 artışla hesaplanan 37 bin 537 liralık tutar arasında yaklaşık 1.039 lira bulunuyor. Bu fark, zam oranındaki 3,7 puanlık değişimin net maaşa yansımasını gösteriyor. Yüzde 33,7 senaryosu, üç hesaplama içerisinde en yüksek tutarı ortaya çıkarıyor. Dr. Elif Kaya'nın değerlendirmesinde yüzde 33,7 oranı, 2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynakla ilişkilendiriliyor. Ancak bu bütçe artışının ücret zammına aynı oranda yansıtılacağına dair kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yüzde 30 seçeneği ise yıl sonu enflasyonunun bu seviyelerde gerçekleşmesi ihtimali üzerinden ele alınıyor.