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Ekonomi
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2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

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2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayında başlayacak olan 2027 asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon tahminleri doğrultusunda farklı zam senaryoları masaya yatırılırken; mevcut 28.075,50 TL'lik net ücret üzerinden yapılan hesaplamalar yeni rakamları ortaya koyuyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 zam yapılırsa 2027 net asgari ücret kaç TL olacak? İşte en yüksek zam senaryosu ve merak edilen tüm hesaplama detayları..

#1
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

2027 asgari ücret hesaplamasında mevcut net maaş olan 28 bin 75 lira 50 kuruş esas alınıyor. Yüzde 28,4 zamla 36 bin 49 TL, yüzde 30 artışla 36 bin 498 TL, yüzde 33,7 zamla 37 bin 537 TL ortaya çıkıyor. Bu tutarlar olası senaryoları gösteriyor.

#2
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Asgari ücretin 2027 yılında hangi seviyede uygulanacağı henüz belirlenmedi. Ancak farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni maaşın hangi aralıkta olabileceğine ilişkin fikir veriyor. Çalışanlar açısından yalnızca zam yüzdesi değil, artışın mevcut net ücrete kaç lira olarak yansıyacağı da önem taşıyor. Bu nedenle yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 seçenekleri üzerinden yapılan hesaplamalar yakından takip ediliyor.

#3
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Asgari ücret zammı hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? Zamlı maaşı hesaplamak için öncelikle mevcut net ücretin bilinmesi gerekiyor. 2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş. Zam oranı bu tutara uygulanarak artış miktarı bulunuyor. Ardından ortaya çıkan zam tutarı mevcut maaşa ekleniyor. Böylece yeni net ücret hesaplanıyor.

#4
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Örneğin yüzde 28,4 zam ihtimalinde mevcut ücretin yüzde 28,4'ü yaklaşık 7 bin 974 lira ediyor. Bu tutar maaşa eklendiğinde yeni ücret 36 bin 49 lira seviyesine çıkıyor. Yüzde 30 artışta zam miktarı yaklaşık 8 bin 423 lira olurken toplam maaş 36 bin 498 liraya ulaşıyor. Yüzde 33,7 artışta ise yaklaşık 9 bin 462 liralık fark ortaya çıkıyor ve yeni ücret 37 bin 537 TL civarında hesaplanıyor.

#5
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Yüzde 28,4 zam senaryosunda maaş farkı kaç lira? İlk ihtimalde 2026 yılı net ücretine yüzde 28,4 oranında artış uygulanıyor. Bu hesaplama sonucunda çalışanların aylık maaşı yaklaşık 36 bin 49 TL oluyor. Mevcut ücretle karşılaştırıldığında yaklaşık 7 bin 974 liralık yükseliş meydana geliyor. Bu oran, 2026 yıl sonu için Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon beklentisiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Bununla birlikte enflasyon tahmini ile asgari ücret artışı farklı karar süreçlerine bağlı. Enflasyon oranı ekonomik görünümü yansıtırken asgari ücret, komisyonun değerlendirmesi sonucunda belirleniyor. Bu nedenle yüzde 28,4'lük artışın otomatik olarak uygulanacağı söylenemiyor. Çalışanların bu rakamı kesin maaş olarak değil, belirli bir zam varsayımına dayanan hesaplama olarak değerlendirmesi gerekiyor.

#7
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Yüzde 30 ile yüzde 33,7 zam arasında ne kadar fark var? Yüzde 30 artışla ortaya çıkan 36 bin 498 liralık maaş ile yüzde 33,7 artışla hesaplanan 37 bin 537 liralık tutar arasında yaklaşık 1.039 lira bulunuyor. Bu fark, zam oranındaki 3,7 puanlık değişimin net maaşa yansımasını gösteriyor. Yüzde 33,7 senaryosu, üç hesaplama içerisinde en yüksek tutarı ortaya çıkarıyor. Dr. Elif Kaya'nın değerlendirmesinde yüzde 33,7 oranı, 2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynakla ilişkilendiriliyor. Ancak bu bütçe artışının ücret zammına aynı oranda yansıtılacağına dair kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yüzde 30 seçeneği ise yıl sonu enflasyonunun bu seviyelerde gerçekleşmesi ihtimali üzerinden ele alınıyor.

#8
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Merkez Bankasının enflasyon tahmini asgari ücret hesabını değiştirir mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Kasım 2026'da yayımladığı son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu tahmini yüzde 29,5 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da ise aynı dönem için yüzde 28,4 oranı bulunuyor. İki tahmin arasındaki farklılık, asgari ücret görüşmeleri öncesinde ekonomik beklentilerin güncel raporlarla birlikte takip edilmesini gerektiriyor.

#9
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri önemli olsa da tek başına belirleyici değil. İşçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri, ücretin alım gücü ve işletmelerin maliyetleri de değerlendirme sürecinde yer alacak.

#10
Foto - 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler tamamlanmadan zam oranı kesinleşmeyecek. Bu nedenle 36 bin 49 TL, 36 bin 498 TL ve 37 bin 537 TL rakamları, 2027 için açıklanmış maaşlar değil, mevcut ücret üzerinden yapılan üç ayrı hesaplama olarak öne çıkıyor.

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