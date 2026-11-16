2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayında başlayacak olan 2027 asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon tahminleri doğrultusunda farklı zam senaryoları masaya yatırılırken; mevcut 28.075,50 TL'lik net ücret üzerinden yapılan hesaplamalar yeni rakamları ortaya koyuyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 zam yapılırsa 2027 net asgari ücret kaç TL olacak? İşte en yüksek zam senaryosu ve merak edilen tüm hesaplama detayları..