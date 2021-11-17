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Aktüel Yatsı namazına gidiyordu! Kazada hayatını kaybetti
Aktüel

Yatsı namazına gidiyordu! Kazada hayatını kaybetti

Aksaray'da otomobilin çarptığı kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:13:00 -
Yatsı namazına gidiyordu! Kazada hayatını kaybetti

Aksaray'da otomobilin çarptığı kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Nazmi Aslan (33) idaresindeki 68 DS 584 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi Paşacık Caddesi'nde yatsı namazı için yolun karşısındaki camiye geçmek isteyen Mehmet Buğdaycı'ya (71) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin altında yaklaşık 70 metre sürüklenen Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobildeki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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