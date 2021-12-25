Düzenli tükettiğiniz tuzlu su sindirim sisteminizi düzenler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Vücuttaki sıvı dengesini korur ve içtiğiniz bir bardak tuzlu su cildinizi parlatır.

Tuzun ve suyun vücudumuz için hayati fonksiyonlarında bir çok faydası var. Su; protein ve benzeri maddeler için evrensel çözücüdür ve yiyecekleri metabolize etmemizi sağlayan kimyasal reaksiyonlar için gereklidir. Ayrıca kaslarımız, kan akışımız ve aklınıza gelebilecek vücut fonksiyonlarının neredeyse tamamı için büyük öneme sahiptir. Hücrelerimizin ayrıca tuza da ihtiyacı vardır.

Yatmadan önce tuzlu su içmek ne işe yarar?

Yatmadan önce deniz suyu tüketmek aşırı tükürük üretimini engeller. Tuzlu su, serotonin ve stres ile başa çıkmak için hormonlar için melatonin üreterek gece dinlenmeyi sağlar, bu aynı zamanda depresyondan korur.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Mesut Kaya, akut sinüzite karşı en iyi ilacın tuzlu su ile yapılan gargara olduğunu söyledi.

Akut sinüzit durumunda ise doktora gitmeden tuzlu su ile gargara yapmanın işe yarayacağını söyleyen Kaya, ``1 su bardağı suyun içerine yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbon atılırsa uygun bir karışım elde edilmiş olur. Karbonat çok kuvvetli antibiyotiklerden biridir. Bunları iyice karıştırdıktan sonra günde 2 ya da 3 kez gargara yapılırsa daha etkili olur. Bir avuç bu karışımdan alıp burunlarına çektikten sonra bolca burunlarını temizlemeleri lazım. En az 3 ya da 4 gün, mümkünse bir hafta yapsınlar``ifadelerini kullandı.

Ayrıca uzmanlar tuz lambasının da kullanılmasını önermektedir. Tuz lambası adı verilen lambalar hem dekoratif amaçlı hem sağlığa faydalı olarak kullanılıyor.

Tuz lambası ne işe yarar?

Tuz lambası kullanıldığı ortama negatif iyonlar yaymaktadır. Bu iyonlar sayesinde ortamın havası değişmekte ve temizlenmektedir. Tuz lambasının yaydığı negatif iyonları nefes almayı kolaylaştırmakla birlikte insan sağlığına büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

Tuz lambasının faydaları nelerdir?