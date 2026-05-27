Fatih Ahmet Akıncı'dan gündemi sarsacak iddia: Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu o ismi öldürdü

Ünlü yönetmen Fatih Ahmet Akıncı, İmamoğlu ailesiyle ilgili şok eden iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akıncı'nın sözleri kısa sürede gündem olmayı başardı.

Faik Ahmet Akıncı, İmamoğlu ailesinin katil olduğunu öne sürerek korkunç bir iddiada bulundu.

"Ali İmamoğlu'nu öldürdüler"

Akıncı yaptığı açıklamada, "İmamoğlu ailesi Trabzon’un en büyük faşistleridir, en büyük dolandırıcılarıdır. Trabzon’u dolandırdılar, İstanbul’a kaçtılar. İstanbul’a kaçınca da Müdafaa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirdiler. Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu para için öz kardeşini Ali İmamoğlu’nu öldürdüler. Ölümüne neden oldular. Bu adamın peşine giden Cumhuriyet Halk Partililer duvarlarınızda resmini astığınız devrimcilere, Denizlere ve Mahirlere ne diyorsunuz? Biz şimdi o günlerde komünizmle mücadele eden faşistlerle kol kola yürüyoruz mu diyeceksiniz? Cumhuriyet Halk Partililer kendinize gelin, bu faşistleri sırtınızdan atın. Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen bütün Cumhuriyet Halk Partililer tarihe bir kara leke olarak geçeceklerdir" dedi.