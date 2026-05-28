“Fil Rotem” öldürüldü!
İsrail terör ordusu sivil katliamı yaparken çektiği dans videolarıyla kutlama yapan ve sosyal medyada “Fil Rotem” olarak tanınan Rotem Yanai isimli başçavuş yardımcısı kadın, Lübnan’da cehenneme postalandı.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde düzenlediği saldırısı sırasında 1 askerin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rotem Yanai isimli başçavuş yardımcısı kadın askerin öldüğü belirtildi.
Yanai, bağlı olduğu terör ordusu katliam yaparken sosyal medyada yayınladığı dans videoları ile tanınıyordu.
İsrail'in siyonist İçişleri Bakanı İtamer Ben Gvir ve Netanyahu, Rotem Yanai ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
Sosyal medyada, "Allah üzüntünüzü artırsın" yorumları yapıldı.
Aynı operasyonda 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.