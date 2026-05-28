İSLAM 28 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
28 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (28 Mayıs 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٤) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهٖيمَةِ الْاَنْعَامِؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتٖينَۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(34) Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!

(Hac Suresi, 22/34)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Kestiğini Allah’tan başkası adına kesene, Allah lânet etsin” buyurmuştur.

Kaynak: Müslim, Edâhî, 43-45; Nesâî, Dahâyâ, 34
 

GÜNÜN SÖZÜ: 

 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

