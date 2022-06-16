Yatmadan önce elma sirkesi içmenin faydaları

Elma sirkesi, aklınıza gelebilecek herhangi bir rahatsızlığı gidermek için eski bir halk ilacı olarak bilinir. Sağlığa çok faydalı olmasının en büyük sebebi içerisinde faydalı bakteriler bulunmasıdır.

Elma Sirkesi Mikropları Öldürür mü?

Elma sirkesi evlerde temizleyici olarak kullanılan doğal bir dezenfektan. Elma sirkesi ve beyaz sirke içindeki asit sayesinde mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca, içeriğinde kimyasal ürün barındırmaması bakımından da uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Elma Sirkesi Corona Virüsüne Karşı Koruyabilir mi?

Corona virüsü ile ilgili panzehir bulunamadığı için herkes fazlasıyla endişeli. Alternatif çözümler üretilmeye çalışılırken virüs tedavisinde elma sirkesinin virüsten koruyup korumayacağı araştırılıyor. Pectin, beta- karoten, potasyum, enzimler, amino asitler bulunan elma sirkesi vücut direncini arttırmaktadır Yapılan çalışmalara ve araştırmalara göre salata gibi yiyeceklere katılan elma sirkesi hastalıklara ve virüslere karşı çok güçlüdür. Bu nedenle corona virüsüne karşı koruyabileceği düşünülüyor.

Elma Sirkesi Nelere Faydalı?

Tüm tıbbi özelliklerine rağmen, elma sirkesi, zayıflatıcı etkisi nedeniyle son yıllarda daha fazla ilgi görmüştür. Elma sirkesinin kilo vermenize yardımcı olabileceğini destekleyen bilimsel araştırmalar bile mevcuttur.

Elma sirkesi ile vücut ağırlığındaki bu azalmaya ek olarak, kolesterol düzeyinde, karın ve bel çevresindeki yağlarda ve trigliserit düzeylerinde de azalma olur.

Elma sirkesi sadece karaciğerin ve kaslarımızın kan şekeri emilimini arttırmaz, aynı zamanda hücrelerimizin insüline olan duyarlılığını da artırır. Ayrıca nişasta ve şekerin emilimini doğal olarak engelleyen asetik asit bakımından da zengindir.

Elma sirkesi aynı zamanda iştahınızı da kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi, elma sirkesi, kilo vermek isteyen herkes için büyük faydalar içeriyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyete ile birlikte uygulandığında harika sonuçlar veriyor.

Elma Sirkesi Nasıl İçilmeli?

Sirke kullanmanın ve bu faydalarını elde etmenin en iyi yolu sirkeyi yemeklerden önce tüketmektir. Bir bardak suya bir çay kaşığı organik elma sirkesini sulandırmanız ve her ana öğünden önce içmeniz önerilir. Günde 3 yemek kaşığından fazla tüketmemelisiniz. Aşırı sirke tüketimi, midede tahrişe, yanma hissine ve hatta ciddi mide sorunlarına neden olabilir.