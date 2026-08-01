Yatmadan 4 saat önce mutfağı kapatın: Hem mideniz hem uykunuz düzene girsin!

"Erken kalkan yol alır" sözü, uzmanlara göre akşam yemeği için de geçerli olabilir. Uzmanlar, erken saatlerde yenilen akşam yemeklerinin daha kaliteli bir uykuya katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Sağlık gerekçeleriyle ya da restoranlardaki yoğunluğu önlemek amacıyla sosyal medyada popüler hale gelen "erken akşam yemeği" trendini değerlendiren beslenme ve uyku uzmanları, yatmadan saatler önce yemek yemenin daha kaliteli bir uyku sağlayabileceğini ifade ediyor.

Doktorlara göre yatma saatine çok yakın yemek yemek mide yanması ve hazımsızlığa neden olabiliyor. Uzmanlar, sirkadiyen ritmin en iyi şekilde çalışması ve derin uykunun desteklenmesi için son lokmanın yatmadan yaklaşık dört ila beş saat önce yenmesini öneriyor.

UYUMADAN ÖNCE VÜCUDUNUZA ZAMAN TANIYIN

İç hastalıkları uzmanı ve Magnolia Functional Wellness'ın tıbbi direktörü Dr. Farhan Abdullah, The Independent'a yaptığı açıklamada, büyük porsiyonlu ya da yağlı ve baharatlı yemeklerin hemen ardından uyumanın çeşitli sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Abdullah, "Özellikle büyük porsiyonlu veya yüksek miktarda yağ ya da baharat içeren bir yemekten hemen sonra yatağa gitmek, yediğiniz besinlerin hâlâ vücudunuz tarafından işleniyor olma ihtimalini artırır. Bu durumda mide fazla asit üretmeye devam edebilir, şişkinlik nedeniyle rahatsızlık hissedebilir veya oluşan gaz alt yemek borusunda baskıya neden olabilir" dedi.

Yemekten sonra uyumadan önce bir süre beklemenin önemine dikkat çeken Abdullah, "Uyumadan önce biraz zaman geçmesine izin verirseniz sindirim sisteminiz sakinleşir ve vücudunuz daha rahat bir hâle geçerek daha hızlı uykuya dalabilir ve sabaha kadar kesintisiz uyuyabilir" ifadelerini kullandı.

Uyku tıbbı uzmanı Alex Dimitriu ise Healthline'a yaptığı değerlendirmede, "Bu, nadir görülen örneklerden biri; sosyal medyadaki bir trend gerçekten insan biyolojisiyle örtüşüyor. Daha erken yemek yemek, uyku sırasında sindirim faaliyetini azaltıyor ve asit reflüsünü en aza indiriyor. Her ikisi de kaliteli bir gece uykusunu bozabilecek etkenlerdir" dedi.

KAN ŞEKERİ DENGELENİYOR

Kayıtlı diyetisyen Julia Zumpano da Cleveland Clinic'e yaptığı açıklamada, erken akşam yemeğinin sindirim ve kan şekeri üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Zumpano, "Akşam yemeğini erken yemek, yiyecekleri sindirmek için vücuda yeterli zaman tanır ve kan şekerinizin yemekten sonra sağlıklı şekilde yükselip düşmesini sağlar. Böylece dolu bir mide ya da aşırı yükselmiş kan şekeriyle yatağa gitmezsiniz. Hatta erken akşam yemeği yiyen birçok kişi daha kaliteli uyuduğunu bildiriyor" dedi.

TOK OLARAK YATAĞA GİTMEK SİNDİRİMİ YAVAŞLATIYOR

Zumpano, akşam yemeğini geç saatte yemek zorunda kalan kişilerin ise yemekten sonra hareket etmelerinin faydalı olabileceğini söyledi.

"Akşam yemeğini yiyip doğrudan yatağa gitmek sindirim sürecini yavaşlatacaktır" diyen Zumpano, "Yemekten sonra 10 ila 20 dakikalık kısa bir yürüyüş yapmak ya da mutfağı toplamak, süpürmek veya paspas yapmak gibi orta düzeyde fiziksel aktiviteler sindirime yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

AKŞAM SAATLERİNDE KAFEİN VE ŞEKERDEN UZAK DURUN

Uzmanlar, daha erken akşam yemeği yemenin yanı sıra akşam saatlerinde kafeinli içecekler ile şekerli gıdaların tüketimini azaltmanın da uykuya dalmayı kolaylaştırabilecek beslenme değişiklikleri arasında yer aldığını belirtiyor.