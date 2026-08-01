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Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

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DHA Giriş Tarihi:

Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

#1
Foto - Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

Yurdun genelinde etkili olan sıcak hava özellikle doğu kesimlerinde daha çok hissediliyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.

#2
Foto - Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

#3
Foto - Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

#4
Foto - Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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