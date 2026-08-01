Sıcaklık 40 dereceye çıktı: Sokağa adım atmaya korkuyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yurdun genelinde etkili olan sıcak hava özellikle doğu kesimlerinde daha çok hissediliyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.
CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
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