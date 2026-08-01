Hizmet etmek isteyen AK Parti’ye koşuyor

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CHP’deki çürümeyi ve yolsuzluk tartışmalarını gören, aynı kadroların yeni bir parti çatısı altında eski anlayışı sürdüreceğini düşünen belediye başkanları rotasını AK Parti’ye çeviriyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde belediyelerde büyük bir değişim rüzgârı eserken sorumluluğunu üstlendikleri illere hizmet götürmek isteyen duyarlı belediye başkanları, mücadele eden duyarlı başkanlar birer birer AK Parti’nin yolunu tutuyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’de yaşanan iç kargaşa sebebiyle partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay beraberindeki dört ilçe belediye başkanıyla AK Parti saflarına katılacağı belirtilirken, İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ye de 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takması bekleniyor. Diğer yandan söz konusu belediye başkanlarının geçişiyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti’ye katılan belediye sayısı 86’ya ulaşacak. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, vatandaşın CHP ve yeni kurulan partilerden sıkıldığını yaşadıkları yerlerde hizmet beklediğini ve hizmeti de AK Partili belediyelerin en iyi şekilde yaptığını vurguladı.

‘HİZMET ETMEK İSTEYENLERİN ADRESİ AK PARTİ’

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını hatırlatarak, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, çatımızın herkese açık olduğunu, hizmet etmek isteyen herkesin bu ailenin içinde yer alabileceğini daha önce dile getirmişti. Eğer bu süreç devam edecekse yine Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu anlayış doğrultusunda devam eder” ifadelerini kullandı. CHP’den AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gökçek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden AK Parti’ye geçenler, demek ki kendi bulundukları siyasi partide hizmet etme şanslarının olmadığını ve orada böyle bir hizmet anlayışının bulunmadığını gösteriyor. Bu belediye başkanı arkadaşlarımız hizmet etmek amacıyla AK Parti’ye geçiyorlar. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi’nde farklı bir zihniyet hâkim” diye konuştu. Yeni Parti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gökçek, “Yeni Parti’de de aynı durum söz konusu. Başından beri görüyoruz. Kendi siyasi partilerinde belediye başkan adaylıkları para karşılığında belirlendi. Belediye başkanlıklarını halkın verdiği desteğe göre değil, verilen paraya göre belirleme zihniyetinde olan bir siyasi partide işlerin yolunda gitmemesi gayet normal. Birçok yolsuzluk işine karışmış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Böyle bir siyasi partinin içerisinde yer almak yerine AK Parti kadrolarında bulunarak millete hizmet etmeyi tercih ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

'Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor'

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, konuyla ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede, belediyecilikte önceliğin siyasi tartışmalar değil vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirterek, son dönemde farklı partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasının bu anlayışın bir yansıması olduğunu söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, konuyla ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede, belediyecilikte önceliğin siyasi tartışmalar değil vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirterek, son dönemde farklı partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasının bu anlayışın bir yansıması olduğunu söyledi.

AK Parti’nin belediyecilik alanında güçlü bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Arslan, bu anlayışın temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu hizmet belediyeciliğine dayandığını belirtti.

“Çöpten, çamurdan ve susuzluktan kurtarılarak dünya şehri haline getirilen İstanbul örneğinin, AK Parti belediyeciliğinin neden tercih edildiğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu” dile getiren Arslan, vatandaşın artık belediyelerden polemik değil, hizmet beklediğini söyledi.

Toplumun yol, su, altyapı, ulaşım, sosyal destek ve yatırım gibi temel hizmetlere odaklanılmasını istediğini ifade eden Arslan, “Vatandaş artık yolsuzluk iddialarını, usulsüzlük tartışmalarını, kişisel çekişmeleri ve siyaset kurumunun itibarını zedeleyen gayri ahlaki davranış iddialarını duymak istemiyor. İnsanımız işini yapan, verdiği sözün arkasında duran, millete hesap veren ve şehrine hizmet eden yöneticiler görmek istiyor.” dedi.

Farklı siyasi geleneklerden gelen bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye yönelmesini yalnızca bir parti değişikliği olarak değerlendirmemek gerektiğini kaydeden Arslan, bunun aynı zamanda hizmet üretme iradesinin, güçlü teşkilat yapısının ve merkezi hükümetle uyum içinde çalışma arayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti’nin Türkiye genelinde belediyecilik alanında önemli bir tecrübe oluşturduğunu belirten Arslan, sosyal belediyecilik anlayışı, altyapı ve üstyapı yatırımları ile millet odaklı hizmet politikalarının önemli bir birikim ortaya çıkardığını söyledi.

Milletvekili Hasan Arslan, “Bugün tercihini AK Parti’den yana kullanan belediye başkanlarının ortak paydasının siyasi makamdan ziyade hizmet üretmek ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde siyasette belirleyici olan söylemler değil, ortaya konulan eserler ve milletin hayatına dokunan hizmetler olacaktır.” ifadelerini kullandı.