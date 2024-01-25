  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarıma altın dokunuş! 14 milyon TL'lik destek: Başvurular...

Patronlardan dolar kuru için akılalmaz talep! Duyan şok oldu: Bu rakama çıkmalı

Özgür Demirtaş'ın cevaplayamadığı soru! "Maaş yalanı" ortaya çıktı

Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat! Altınınızı satmadan bir kez daha düşünün

Üniversitede mescit tartışmasında karar: Kovuldu

Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Ekrem’e son darbe ablasından

"Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesindeki tablonun sırrı ortaya çıktı! Bu yüzden konulmuş
Ekonomi Yatırımlık ev almak mantıklı mı? Mal sahibi olmak da kiracı olmak da dert
Ekonomi

Yatırımlık ev almak mantıklı mı? Mal sahibi olmak da kiracı olmak da dert

Yeniakit Publisher
2024-01-25 13:17:00 -
Yatırımlık ev almak mantıklı mı? Mal sahibi olmak da kiracı olmak da dert

Yeni dönemde de barınma sorunu devam edecek. Konut sektöründe kiracılarla ev sahipleri sıkıntılı süreci aşmaya çalışacak. Peki yatırım boyutunda bizi neler bekleyecek?

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, bundan birkaç yıl önce Türkiye'de barınma sorunu olacağını söylediklerini belirterek, “2021’den bu yana Gayrimenkul de fiyatlar yukarı doğru gidiyordu ve 2023 ilk çeyreğinde de bu devam etti. Müteahhitler satarken, mal sahipleri yüksek fiyatlardan yabancılara kiralarken çok memnundu, derken denkleme enflasyon canavarı katıldı ve işler hızla tersine döndü." yorumunu yaptı.

Devlet şimdi önlem arıyor

Yazıcı şöyle devam etti: “Şimdi devlet anlık önlemler almaya çalışıyor, fiyat artışları duruldu, hatta bir miktar geriliyor ama halen sorunların kökeni çözülemedi. Önce hastalığın doğru teşhis edilmesi gerekli ki tedavi edilebilsin. Bugün geldiğimiz durumda mal sahibi olmak da dert kiracı olmakta dert. Yeni yılımız 2024’de bu sorun değişmeyecek ve barınma sorunu devam edecek gibi duruyor. Artan faiz oranları ve kredi olanaklarının sınırlandırılması gayrimenkul alım satımını azalttı. Bu fren ile piyasa bir süre sakin kaldı kalmaya da devam edecek gibi duruyor, enflasyonun gerilemesi için gereken de bu.”

Yatırım olmaktan çıktı

Yazıcı, "Acı bir gerçek var ev almak artık yatırım olmaktan çıktı, alınabiliyorsa artık sadece barınma amaçlı ev alınmalı. Gayrimenkulde yatırım ancak dükkan, arsa gibi mülkler için söz konusu olmalı. Yatırım için ev almak demek ülkenin tüm tasarrufunu buna yatırması demek oluyor. Gayrimenkulde sağlıklı büyüme için özellikle konut geliştirmede ülkemizde kurumsal konut yatırımı anlayışı geliştirilmeli, özendirilmeli, mevcut fonlar daha aktif olmalı" yorumunu yaptı.

Üretim tam cazip değil

Yazıcı şunlara dikkati çekti: "Satıştaki konut sayısı 500 binler civarında, milyonları konuşmuyoruz. Üretim hala yeterince cazip değil, orta ve uzun vadede barınma sorun olmaya devam edecek durumda. Üç büyük şehri incelediğimizde son 2 yılda kiralık stok birikmesinde en büyük travmayı yaşayan ilin %29'a yakın bir artış rakamı ile Ankara olduğunu görüyoruz. Son bir seneyi izlediğimizde benzer dinamikler görüyoruz."

Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı
Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı

Gayrimenkulde kritik soru! Zorla el konulur mu?
Gayrimenkulde kritik soru! Zorla el konulur mu?

Ekonomi

Gayrimenkulde kritik soru! Zorla el konulur mu?

Daire fiyatlarını bunlar yükseltti! Gayrimenkul yine kazandıracak
Daire fiyatlarını bunlar yükseltti! Gayrimenkul yine kazandıracak

Ekonomi

Daire fiyatlarını bunlar yükseltti! Gayrimenkul yine kazandıracak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak
Ekonomi

Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak

Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), Türkiye ile ilgili flaş bir karara hazırlanıyor. 2024 yaz sezonunda Avrupa..
Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız
Gündem

Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti’nin 20 ..
CHP yine bildiğiniz gibi!
Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

CHP 20 yıldır yaptığı kara propagandayı yine dolaşıma soktu. CHP'li Fikri Sağlar, belediye seçimlerini AK Parti'ni kazanması durumunda Türki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23