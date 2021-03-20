Yatırımlara kapı aralayacak! Nitelikli büyümenin önünü açacak

Buğra Kardan

Türkiye’nin her alanda atılım yapması için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan Ekonomi Reform Paketi’nin üretimi ve ihracatı şaha kaldırması bekleniyor.

İlave adımlar atılıyor

Paketle yerli ve yabancı yatırımcılara önemli kolaylıklar tanınıyor. 5. ve 6. bölgelere yapılacak yatırımlar teşvik ediliyor. Hem yerli üretimi arttıracak hem de refah ile kalkınmayı arttıracak şirketlere maddi yardımda bulunuluyor. Genç ve kadın istihdamını arttıracak ilave adımlar atılıyor. Firmalara her yeni istihdam için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle ilk 6 ayı ödemesiz 24 ay vadeli 100 bin lira tutarında kredi kullandırılıyor.

Nakit talepleri karşılanacak

Girişimcilerin rahatça fon temin etmeleri mümkün kılınıyor. Tahvil Garanti Fonu faaliyete giriyor. Fonun firmaların nakit taleplerini karşılayacağı öngörülüyor. Diğer yandan 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girme olanağı sunuluyor. Bu hamleyle hem tasarrufları arttırmak hem de sermaye piyasalarını kuvvetlendirmek hedefleniyor.

Kritik hamle

Reform paketinde makro verileri takip edip ele alacak yeni komitelere de yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na bağlı Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Finansal İstikrar Komitesi oluşturuluyor. Cumhurbaşkanlığı’nca Sağlık Endüstrileri Başkanlığı, Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruluyor. Tüketicinin korunması, kayıt dışılığın önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu devreye sokuluyor.

Ek tedbirler geliyor

Üretici ve tüketici fiyatlarını kontrol altına almak için ise tarımda Erken Uyarı Sistemi aktive ediliyor. Sözleşmeli tarım uygulamasına start veriliyor. Gıda kayıplarını sınırlayacak tedbirler alınıyor. Dijital ortamdan tarlada ve hallerde kalan ürünlerin satılması için düğmeye basılıyor.

Yabancı firmalar yolda

Ekonomistler, yeni reform paketinin üretim ile ihracat rekorlarına yenilerini ekleyeceğini vurguluyorlar. Paketin ekonomiye ivme katacağını ve hem güçlü hem de kaliteli büyümenin yolunu açacağını belirterek, “Reformlar yeni yatırımlara kapı aralayabilir. Dev fonları ve firmalar, Türkiye’ye gelebilir” ifadelerini kullanıyorlar.

Türkiye’ye duyulan güven artacak

Ekonomi Reform Paketi, iş dünyası temsilcilerine moral ve umut aşıladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, pakette yer alan maddeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Olpak, “Pandemi döneminde devletimiz tarafından verilen teşviklerin özel sektör yatırımlarını destekleyecek, daha esnek bir yatırım ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde tasarlanması son derece doğru bir yaklaşım” dedi. Olpak, ayrıca “Şu anda önemli olan nokta, kazanılmış haklarını koruyan ve daima güven veren bir yapının tesis edilmesidir” diye konuştu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın ise reform paketinin Türkiye’ye duyulan güveni arttıracağının altını çizdi. Sargın, uyuşmazlıklarının çözümü ve kamu ile özel sektör arasında istişareyi güçlendiren mekanizmaların oluşturulmasının Türkiye’nin küresel yatırım rekabetçiliğini artıracağını sözlerine ekledi.