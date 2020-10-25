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Ekonomi Yatırımlara Hazine arazisi desteği
Ekonomi

Yatırımlara Hazine arazisi desteği

Yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:33:00 -
Yatırımlara Hazine arazisi desteği

Yatırımları teşvik etmek ve böylelikle istihdamı artırmak amacıyla Hazine taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına devam edilecek ve bu kapsamda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare alan kullanılacaktır.

Hazine'ye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlarla yatırım teşvikleri doğrultusunda kullanılması uygulaması devam edecek. Ayrıca, proje bazlı yatırımlar için arsa desteği sağlamak üzere Hazine taşınmazları teklif edilecek.

Gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin alternatif kullanım alanlarına göre talepleri dikkate alınarak, gayrimenkul sektörüne yön verilerek, Hazine taşınmazlarının arzının hızlı bir şekilde sağlanması ve Hazine taşınmazları. Bu kapsamda yatırım ve istihdam teşvikleri doğrultusunda oluşturulan Hazine gayrimenkul portföyü genişletilerek yatırımcıların beğenisine sunulacaktır. 2021-2023 döneminde toplam alanı 60 milyon metrekare olan Hazine taşınmazlarının tedariği gerçekleştirilecek.

Bu yılın Eylül ayı itibari ile 89 milyon TL yatırım ve 477 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 3,9 milyon metrekare yüzölçümüne sahip gayrimenkul için ön izin ve irtifak hakkı tesis edilmiştir. Yüzölçümü 20,3 milyon metrekare olan Hazine taşınmazları da yatırımcıların kullanımına açıklandı.

Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin yönetmelik uyarınca, yaklaşık 1,1 milyon metrekare yüzölçümüne sahip Hazine taşınmazına 22 milyar TL sabit yatırım ve 4.623 kişilik istihdam tesis edilmiş olup, Yatırımcılar lehine 49 yıl uzatıldı.

Yatırım teşvikleri kapsamında, yatırımcılara daha önce Hazine, özel bütçeli idareler, belediyeler veya il özel idarelerine ait olan ve amaca yönelik olarak gerçek veya tüzel kişilere devredilen taşınmazlar üzerinde üstlenilen yatırımları tamamlamaları için ek süre verilir. ücretsiz yatırım yapmak veya süresiz kullanım izni almış olmak. Uzatma ile ilgili işlemlere devam edilecektir.

Taşınmaz tahsis edilen turizm yatırımcıları ve işletmecileri, sözleşme süresinin dolmasını beklemeden yeni bir sözleşme yapılarak 49 yıla çıkarılmış, böylece bu yatırımcıların kredibilitesi ve turizm tesislerini yenileme imkanı artırılmıştır. 164 turizm tesisinin irtifak süresi 49 yıla çıkarıldı ve 2,5 milyar lira gelir elde edildi. Bu doğrultuda süre uzatımına ilişkin işlemlere devam edilecektir.

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