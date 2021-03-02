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Ekonomi Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu
Ekonomi

Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan yerli üreticileri mutlu edecek bir açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:52:00 -
Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu

Varank, ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın 2021 yılı çağrı planını paylaştı.

Kritik açıklama

Varank, Twitter’dan “50 milyar dolar Türkiye’de kalacak” notuyla program kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi. Varank, “Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkânlarla üretecek yatırımları destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Teşvikler söz konusu

İnfografiğe göre kimya, bilgisayar-elektronik ve optik, makine, eczacılık, elektrikli teçhizat, ulaşım araçları, tıbbi ekipman veya bu 7 alan için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün belirlendi. Ürünler seçilirken, cari açığa katkı ve ihracat potansiyelleri dikkate alındı. Bu kapsamdaki yatırımlar için firmalara yer tahsis edilecek, enerji ve sermaye yardımında bulunulacak, vergi indirim uygulanacak.

Planlar yapıldı

2021’de 4 çağrıya çıkılması planlandı. Ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektöründeki yatırımlara ilişkin mart-nisan döneminde ‘Mobilite Çağrısı’ açılacak. Mayıs-haziran döneminde çıkılacak ‘Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı’ ile eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya sektöründeki öncelikli ürünlere yönelik yatırımlar desteklenecek. ‘Dijital Dönüşüm’ çağrısına temmuz-ağustos döneminde, ‘Üretimde Yapısal Dönüşüm’ çağrısına da eylül-ekim döneminde çıkılacak.

2 milyarlık yardım

‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ hakkında detaylı bilgilere “www. hamle.gov.tr” adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgâhları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

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