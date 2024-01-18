Yatırımcısına müthiş haber! Altında bomba patladı

Fed üyelerinden gelen faiz indirimine ilişkin mesajlar sonrası düşüşe geçen altın fiyatları için yeni tarihi zirve açıklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Haber7'ye yaptığı değerlendirmede, gram altında 2024'ün sonunda 3 bin lira yolculuğunun başlayacağına işaret etti.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ ZİRVE TAHMİNİ

"Son günlerde altını etkileyen iki tane unsur var. Biri faiz diğeri de petrol fiyatları" diye konuşan Sarı, ABD ve Avrupa'da enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Fed'in Mart ayında faizi indireceğine ilişkin beklentilerin azaldığını ve bu durumun altın fiyatlarında gerilemelere neden olduğunu belirtti. Ons altında 2 bin - 2 bin 100 dola seviyesinin kritik olduğunu ifade eden Sarı, 2 bin 100 doların kalıcı olarak geçilmesi halinde ise ons altının 2 bin 500 dolara kadar yükseleceğini söyledi. Yılın ilk yarısında altın fiyatlarında yaşanacak düşüşün yatırımcı için alım fırsatı olacağının altını çizen Sarı, altın fiyatlarında olumlu havanın yılın ikinci yarısında başlayacağını belirtti. "Altında tüm yaşanan düşüşler alım ve biriktirme fırsatı" dedi. Sarı, gram altında ise 2 bin 500 lira görüldükten sonra 3 bin lira yolculuğunun başlayacağını vurguladı.

BORSA YABANCI YATIRIMCIYLA YÜKSELECEK

Moody's'in 17 Türk bankasının görünümünü güncellemesinin borsaya pozitif yansıdığına işaret eden Sarı, borsanın 8 bin puanın üzerinde kalıp, kalmayacağının kritik olduğunun altını çizdi. Bu hafta için borsada takip edilecek direnç seviyesinin 8 bin 150 puan olduğunu belirten Sarı, geçen hafta gelen yabancı yatırımcı sayısının her geçen artacağını vurguladı. Borsada geri çekilmelerin yatırımcı için alım fırsatı olacağına dikkat çeken Sarı, Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülkelerin borsalarından pozitif ayrışacağına işaret etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO