Yatırımcının en sağlam rotası altın istikrarlı şekilde yükseliyor

Onur Yılmaz

Gram altının 2018’de yıllık bazda yüzde 37,3 getiri sağlayarak 2002’den bu yana yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlamasının ardından yeni bir rekoru yıl sonuna doğru kırması bekleniyor.

Altın istikrarlı yükselişi ile yatırımcıların tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Çin-ABD ticaret savaşı, Hong Kong’da iç karışıklık ve büyüme endişeleri, altının değerine olumlu etki yaparak onsunu 1534 dolara kadar yükseltti. Gram altın 277 liraya, Cumhuriyet altını ise 773 liraya kadar yükseldi.

Gramı 19 ayda 118 lira arttı

2018’e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaşmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın, 2018’i 218 liradan tamamlarken, 7 ay sonra yeniden zirveyi zorluyor. 2018 yılında yatırımcısına yıllık bazda yüzde 37,3 getiri sağlayan gram altın, altıncı zirve yılını tamamlamaya hazırlanıyor.

Uzmanlar haklı çıktı

AA Finans Analisti İslam Memiş, 2019’a girerken gazetemize yaptığı değerlendirmede gram altında yeni rekorların gelebileceğini vurgulayarak, 290 lirayı işaret etmişti. Gidişat ise bu yönde.

Memiş, 2018’de 158-280 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altının, global piyasalardaki dalgalanma ve güven vermeyen politik mesajlardan dolayı yatırımcısının güvenli limanı olmayı sürdüreceğini dile getirdi. Gram altının son 10 yılda yatırımcısına yüzde 420’nin üzerinde getiri sağladığını ifade eden Memiş, 2019’un sonunda altının bir kez daha zirvede kalma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Serbest piyasada gram altın 275 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 445, Cumhuriyet lirası ise 1775 lira seviyesinden işlem görüyor. Bu tablo diğer madenlerin de fiyatını etkiledi ve gümüş yüzde 1,67 artışla 17,35 dolara, platin yüzde 0,53 artışla 862,4 dolara kadar çıktı. Borsaları olumsuz etkileyen bu durumun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.