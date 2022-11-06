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Ekonomi Yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı! İslam Memiş önümüzdeki birkaç haftaya işaret etti
Ekonomi

Yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı! İslam Memiş önümüzdeki birkaç haftaya işaret etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Önümüzdeki birkaç haftaya işaret eden Memiş, gümüş tarafında yeni rekorların yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 14:17:00 -
Yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı! İslam Memiş önümüzdeki birkaç haftaya işaret etti

 yeniakit.com.tr 

Altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş tarafına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Özellikle bu hafta emtia fiyatları yükselişle kapattı ama bunlar bizim beklediğim yükselişler değil. Tepki yükselişleri.." diyen Memiş, "Asıl yükselişler birkaç hafta içinde hep beraber göreceğiz." ifadeleri ile kısa vadeye işaret etti.

Altın fiyatında yükseliş yaşanacağını belirten İslam Memiş, "Gram altın/TL fiyatında bin 38 lira seviyesinin beli kırıldıktan sonra yukarıda bin 60 lira seviyesi var. Gözümüzü oraya diktik. Yeni zirveler görmeye devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarında şu haberleri sık sık göreceksiniz: Altın rekora doymuyor, altında yeni yükselişler, altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü..." dedi.

"Gümüş, altını tahtından etti"

Yatımcılara uyarılarda bulunan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

Ama benim için en önemli haber şu: Gümüş, altını tahtından etti. Gümüşte yeni rekor haberleri görmeye devam edeceğiz.

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