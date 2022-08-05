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Ekonomi Yatırımcıları üzen haber: Altında 'istihdam' düşüşü!
Ekonomi

Yatırımcıları üzen haber: Altında 'istihdam' düşüşü!

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın, yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1770 dolara geriledi. Gram altın da 1034 liradan 1023 liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 16:50:00 -
Yatırımcıları üzen haber: Altında 'istihdam' düşüşü!

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altında kayıp hızlandı.

ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla geldi.

Ons altın, verinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. 1790 dolardan işlem göre ons altın, 1770 dolar civarına kadar geriledi.

Gram altın, yüzde 1 kayıpla 1034 liradan 1023 liraya kadar inerken; Dolar/TL, 17.98'e kadar yükseldi ancak kalıcı olamadı.

Öte yandan Dolar endeksi, 0,747 artarak 106,470 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllıkları ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

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