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Ekonomi Yatırımcılara ‘sosyal medya’ uyarısı
Ekonomi

Yatırımcılara ‘sosyal medya’ uyarısı

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye sermaye piyasalarının son 10 yılda birçok açıdan kabuk değiştirdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 13:28:00 -
Yatırımcılara ‘sosyal medya’ uyarısı

Taşkesenlioğlu, son 2 yılda talep tarafında da önemli ölçüde ilerlemeler kaydedildiğini ve pay piyasası yatırımcı sayısında kayda değer gelişmeler yaşandığını belirterek, bu süreçte pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 1,2 milyondan 2,4 milyona, bakiyesi 10 bin TL üzeri hesap sayısının ise 347 binden 950 bine yükseldiğini bildirdi. “Yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hala anonim sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar edenler olduğunu görüyoruz” diyen Taşkesenlioğlu, “SPK olarak mevcut gözetim ve denetim sisteminin yanında, yatırımcıların kendilerini koruyabilecekleri bir piyasa ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

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