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Dünya
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Yeniakit Publisher
4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu

İtalya'da dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bazı binalarda hasara yol açtı.

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Foto - 4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei bölgesinde dün akşam meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasara yol açtı.

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Foto - 4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu

Deprem nedeniyle bazı binalarda kısmi yıkıntılar oluşurken, maddi hasar meydana geldi.

#3
Foto - 4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu

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