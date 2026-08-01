4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu
İtalya'da dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bazı binalarda hasara yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya'da dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bazı binalarda hasara yol açtı.
İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei bölgesinde dün akşam meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasara yol açtı.
Deprem nedeniyle bazı binalarda kısmi yıkıntılar oluşurken, maddi hasar meydana geldi.
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