İçimizin yağları eridi: Yol kesen düğün konvoyuna ibretlik ceza!
Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiğin durmasına neden olan 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiğin durmasına neden olan 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.
Mersin'de düğün konvoyu nedeniyle trafiği durdurarak kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, emniyet ekiplerinin incelemesi sonucu tek tek tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından belirlenen araç sürücülerine yüksek miktarda para cezası uygulanırken, ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu ve araçları trafikten menedildi.
GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34. Cadde üzerinde düğün konvoyunun yolu kapatarak trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini riske attığına ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.
7 ARAÇ TESPİT EDİLDİ Yapılan incelemeler sonucunda olayda yer aldığı belirlenen 7 araç ve sürücüsü tespit edildi. Trafik ekipleri, sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yaptı. Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 695 bin 862 lira idari para cezası kesildi.
EHLİYETLERİNE EL KONULDU, ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLDİ İdari para cezasının yanı sıra sürücüler hakkında ek yaptırımlar da uygulandı. Trafik ekipleri, 7 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, olayda kullanılan araçların ise 60 gün süreyle trafikten menedilmesine karar verdi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan benzer ihlallere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
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