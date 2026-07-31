Vatan Partisi’nden bomba iddia! Gelecek Partisi ve Altılı Masa ABD projesiydi!

Program sunucusu Yusuf Ozan Demir’in muhalefetteki belirsizlikler ve Gelecek Partisi'nin kapanma kararına ilişkin sorularını yanıtlayan Okan Özkan, Türkiye'deki parti enflasyonuna ve tabela partilerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Siyasi partilerin kuruluş amacı bellidir. Eğer tabela ya da pazarlık partisi değilse, Türkiye'de iktidar olmak için kurulurlar. Bugün Türkiye'de çok sayıda tabela partisi ve hatta yasa dışı işlerin yürütülmesi için açılıp kapanan, kumarhane haline gelmiş partiler bile bulunuyor."

Gelecek Partisi’nin kuruluş sürecindeki iddialı söylemler ile pratik arasındaki çelişkiye değinen Özkan, partinin yönetim kadrosunu işaret ederek ifadelerini sürdürdü:

"Gelecek Partisi'nin kuruluş sürecine bakıldığında; yolsuzluklarla mücadele, otoriterleşme ve tek adamlığa karşı duruş, parlamenter sistem vurgusu gibi söylemler öne çıkarılmıştı. Ancak söylemler ile eylemler arasında her zaman belirgin farklar vardır. Memleket Partisi'nin kapatılması sürecinde olduğu gibi, yaşanan bu gelişmeler mevcut sistem siyasetinin bir çıkmazda olduğunu gösteriyor. Gelecek Partisi'nin bu tablodaki yeri önümüzdeki dönemde netleşecektir; ancak bugünden itibaren daha hızlı şekilde dağılacağı ve tabanının farklı partilere kayacağı öngörülebilir. Burada yönetim kademesi ile tabanı birbirinden ayırmak gerekir. Taban bu süreçlerden sorumlu tutulamazken, yönetim kademesi açısından bakıldığında Gelecek Partisi kurdurulan bir parti niteliğindedir."

"Tüzükleri Bile Batı Merkezli Hazırlandı!"

Türkiye'deki tüm siyasi güçlerin milli ve gayrimilli unsurlar olarak ikiye ayrıldığını belirten Özkan, köklü partilerden koparılan yeni yapıların arkasındaki Amerikan parmağına dikkat çekerek şu sert uyarılarda bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti gibi köklü yapılardan kopan veya yeni kurulan partilerin arka planında, Amerika'nın Türkiye üzerinde kurmak istediği sistem siyasetinin ve iktidar projelerinin izleri görülmektedir. 2023 seçimlerinde Altılı Masa etrafında şekillenen yapı da bu stratejilerin bir yansımasıydı. Yeni kurulan veya öne çıkarılan bazı partilerin programları incelendiğinde; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Kopenhag kriterleri, İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet gibi başlıkların ağırlıkta olduğu görülüyor. Bu durum, söz konusu programların yerli bir anlayıştan ziyade Batı merkezli değerler ve dil çerçevesinde hazırlandığını ortaya koymaktadır."