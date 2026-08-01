  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kesilen cezası görünce çıldırdı: Belediyenin önünde benzin döküp yaktı Türkiye, dünya devlerini sollayıp listeye damga vurdu! İşte 2026’nın en güçlü hava kuvvetleri Bakan Bolat Türkiye dış ticaretle büyüyen bir ülke Asya ülkelerine geçişin anahtarı bizim elimizde 4,7’lik deprem bile bu hale getirmeye yetti! Binalarda büyük hasar oluştu Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor İçimizin yağları eridi: Yol kesen düğün konvoyuna ibretlik ceza! Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ona ceza kesemeyecek Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın! 100 Yaşını Görenlerin Ortak Noktası: Yoğurt, Sirke ve Kemik İliği Tüketimi
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi

Karadeniz’in virajlı ve sisli yayla yollarındaki trafik levhaları, ateşli silahlarla delik deşik edildi. Gece görünürlüğünü kaybeden uyarı tabelaları sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atarken oluşan zarar milyonlarca lirayı buluyor.

#1
Foto - Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi

Karadeniz’in zorlu yayla yollarında sürücülere yön gösteren trafik levhaları magandaların hedefi oldu. Bölge genelinde yollara güvenliği sağlamak amacıyla yerleştirilen yüzlerce trafik işaret ve yön levhası, kimliği belirsiz şahısların ateşli silahlarla hedef tahtası haline getirilmesi sonucu kevgire döndü. Sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan bu durum, aynı zamanda ülke ekonomisine de milyonlarca liralık dev bir yük bindiriyor.

#2
Foto - Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi

Özellikle Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'in virajlı, dik ve sık sık sis çöken yayla yollarında hayati önem taşıyan "Keskin Viraj", "Dur" ve "Heyelan Riski" gibi uyarı levhaları magandaların kurşunlarıyla parçalanmış durumda. Kurşun delikleri sebebiyle üzerindeki reflektörleri (gece parlayan kaplama) özelliğini yitiren tabelalar, gece seyahat eden sürücüleri adeta kör noktada bırakıyor. Bölgede sürekli yolculuk yapan yerel halk ve sürücüler duruma isyan ederek, "Zaten yollarımız engebeli ve sisli. Tabelalara bakarak yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ama tabelalar delik deşik. Virajı göremiyoruz, uçurumu fark edemiyoruz. Bir tabela magandalığı yüzünden her an canımızdan olabiliriz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

#3
Foto - Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekipleri, kurşunlanan levhaları yenilemek için yoğun mesai harcıyor ancak takılan her yeni tabela kısa süre içinde yeniden hedef tahtası haline geliyor. Yapılan son maliyet hesaplamalarına göre; yalnızca bir tek trafik levhasının sökülmesi, yeniden imal edilmesi ve sahada montajının yapılmasının maliyeti 3-5 bin TL arasında değişiyor. Yılda belki binlerce tabelanın tahrip edildiği ülkede harcanan milyonlarca liralık milli servet magandaların "zevk" uğruna yaptığı atışlar nedeniyle çöpe gidiyor.

#4
Foto - Yayla yollarında korkunç manzara! Magandalar tabelaları hedef tahtasına çevirdi

Tabelaları kurşunlayan kişilerin tespit edilmesi durumunda ise cezai işlem uygulanıyor. Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 152 uyarınca "Kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. TCK Madde 170 kapsamında meskun mahalde veya yolda silah ateşlemekten "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar ek hapis cezası uygulanabiliyor. Zarar verilen tüm tabelaların maliyetleri, faizleriyle birlikte faillerden nakit olarak tazmin ediliyor. Jandarma ve emniyet birimleri, vatandaşları da tabelalara ateş açan kişileri gördüklerinde plakalarıyla birlikte derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmeye çağırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası böyle kapandı
Ekonomi

New York borsası böyle kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı.

Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’
Gündem

Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Başbakanlık görevini bırakırken, “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, ..
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!
Siyaset

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!

Bilal Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada sosyal medyada tartışmalarıyla gündeme gelen bazı din adamlarını eleştirdi. Erdoğan, "YouTube ulem..
Demirhindi Şerbeti: Mutfaktaki ferahlatan sıra dışı çay! Sindirim sorunu için bir günde kontrollü içilmelidir
Kadın - Aile

Demirhindi Şerbeti: Mutfaktaki ferahlatan sıra dışı çay! Sindirim sorunu için bir günde kontrollü içilmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı da olan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun önerileri arasında yer alan bir çayın artan et..
Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. "Nezaket bunu gerektirmez" Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme
Gündem

Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetini sonlandırma kararını değerle..
İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor
Dünya

İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor

İdlib'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 602 kilometreyi kapsayan 13 ana ulaşım güzergahında yol yenileme ve yeni yol yapım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23