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Sağlık
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Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

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Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

Yaz aylarında hızlı kilo vermek uğruna sosyal medyadaki kirli bilgilerin peşine takılanlara uzmanlardan sert uyarı! Vücudu "kıtlık metabolizmasına" sokarak bağışıklığı çökelten, saç dökülmesinden hormonal bozukluklara kadar birçok hastalığa davetiye çıkaran tek tip ve tek öğün beslenme modeline uzmanlar "Asla yapmayın" diyerek son noktayı koydu.

#1
Foto - Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

Özellikle yaz günlerinde kilo vermek amaçlı gündeme gelebilen tek tip ve tek öğün beslenmelere karşı uzmanlar uyarıyor. Diyetisyen Gamze Ustabaş, "Yaz aylarında tek tip ya da tek öğün beslenme seçenekleriyle gelen danışanlarımız oluyor. 2 durumu da asla önermiyoruz, kişilerin kıtlık metabolizmasını aktif ediyor. İnsan vücudunun çeşitli beslenmeyi alması gerekiyor. İki tür de maalesef ki kişide mineral, vitamin eksikliğine, insülin dalgalanmasına, kronik hastalıkları olan kişilerde bu durumların daha agresifleşmesine sebep olur" dedi.

#2
Foto - Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

Kilo vermek ya da çeşitli sebeplerle kişilerin tek bir gıda tüketerek yaptığı tek tip beslenme ve günün sadece bir öğününde beslenmeleri şeklinde ifade edilen tek öğün beslenmelere karşı uzmanlar uyarıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gamze Ustabaş, sağlıklı bir insanın beslenmesinde ürün çeşitliliğini sağlaması gerektiğini ifade ederek risklere ilişkin konuştu. Balıkçılar ise, balığın beslenmede göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

#3
Foto - Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

"Tek tip ya da tek öğün beslenmeyi asla önermiyoruz" Vatandaşlara uyarılarda bulunan Diyetisyen Gamze Ustabaş, "Kişi ya tek öğün besleniyor ya da bir öğün içerisinde tek bir besin tüketebiliyor. Burada 2 durumu da önermiyoruz. Öğünün içerisinde sadece meyve yiyebiliyor ya da sadece hayvansal gıda tüketebiliyor. Genel itibariyle tek tip ya da tek öğün beslenmeyi asla önermiyoruz. İnsan vücudunun çeşitli beslenmeyi alması gerekiyor, hem karbonhidrat, yağ hem protein, vitamin ve mineral açısından. İki tür de maalesef ki kişide mineral, vitamin eksikliğine, elektrolit dengesizliğine, insülin dalgalanmasına kronik hastalıkları olan kişilerde bu durumların daha agresifleşmesine sebep olur. Yaz aylarında tek tip ya da tek öğün beslenme seçenekleriyle gelen danışanlarımız oluyor ama günün sonunda bu tarz bir beslenmeyle kilo alıp tekrardan kilosunu korumayan danışanlarla da çok karşılaşıyoruz" dedi.

#4
Foto - Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

"Kişilerin kıtlık metabolizmasını aktif ediyor" Bu tip beslenmelerin oluşturabileceği sorunlara yönelik bilgi veren Ustabaş, "Uzun vadede tek tip ve öğün beslenmek maalesef ki kişilerin kıtlık metabolizması (Vücudun uzun süreli açlık veya çok düşük kalori alımı karşısında enerjiyi koruma ve yağ depolama refleksi)nı aktif ediyor. Yaptıkları küçük bir kaçamakla verdikleri kiloları hızlı bir şekilde geri de alıyorlar. Uzun vadede yapanlarda zaten protein eksikliği de olduğu için saç dökülmesi ciltte bozulmaya kadar giden süreçler oluyor. Kişi hem sebzesini, kuru baklagilini, etini, balığını tüketecek. Haftada 2 balık tüketilmesini bu noktada öneriyoruz çünkü Omega-3 kaynağı ve kişinin bilişsel fonksiyonlarına, deri sağlığına çok çok iyi geliyor. Bunlar göz ardı ediliyor. Sadece gebelerde önermediğimiz durum; büyük balıklar, dip balıklarını ağır metalden kaynaklı önermiyoruz ama küçük balıklar gebelerde önerdiğimiz balık türleri" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

"Kişilerde sağlık problemlerine, kilo alımlarına sebep oluyor" Yaz aylarında dikkate edilmesi gereken gıdalara ilişkin de bilgi veren Ustabaş, "Süt, süt ürünleri, kremalı besinler genel itibariyle sıcakla bozulmaya daha yatkın besinler oluyor. Dikkat edersek riskleri azaltmış oluruz. Tek öğünle beslenen danışanlarım oluyor, günü aç bırakıp akşam öğününü yapmaya çalışıyorlar ama istedikleri verimde bir kilo kaybı olmuyor. Tek öğününde protein ağırlıklı besleniyor olsun ama uzun vadede aldığı günlük kaloriyi tamamlayamadığı; karbonhidrat, protein, yağını sağlıklı bir şekilde alamadığı için otomatik yine kişilerde sağlık problemlerine, kilo alımlarına sebep oluyor. Rutinde günde 2-3 öğün beslenmek, öğünler arasında ortalama 4-5 saat olabilir. Vatandaşların bu işin uzmanı kişilerden destek almasını öneririm. Sosyal medya bu alanda kirli. Kişilerin hormonal sistemi de bozulur. "Türkiye’de 10 kere balık tüketiyorsak, dış ülkelerde 100 tüketiyorlar" Balığın insan vücudu için faydasına dikkat çeken ve ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, "Dededen oğula, oğuldan toruna herkesin tavsiye ettiği tek bir madde var; o da balık. Balık, sindirimi kolay, gevrek, etli, yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi bulunmayan besin kaynağı. Doktorlarımız öneriyordu, şimdi herkes öneriyor. Neden; balığın faydalarını gördük. Türkiye’de 10 kere balık tüketiyorsak, dış ülkelerde 100 tüketiyorlar. Karadeniz’in, Marmara’nın balıkları çok lezzetli, herkesin tavsiyesi balık. Tek tip beslenme olur mu, tek besin ne yiyebiliriz? Çeşitlilik yapacağız, diğer besinlerimizden faydalanmamız lazım. Dedelerimizden, babalarımızdan, ustalarımızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz bilgileri sizlere sunuyorum" dedi.

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