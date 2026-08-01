Uzmandan tek öğün beslenme uyarısı: Bunu asla yapmayın!

"Kişilerde sağlık problemlerine, kilo alımlarına sebep oluyor" Yaz aylarında dikkate edilmesi gereken gıdalara ilişkin de bilgi veren Ustabaş, "Süt, süt ürünleri, kremalı besinler genel itibariyle sıcakla bozulmaya daha yatkın besinler oluyor. Dikkat edersek riskleri azaltmış oluruz. Tek öğünle beslenen danışanlarım oluyor, günü aç bırakıp akşam öğününü yapmaya çalışıyorlar ama istedikleri verimde bir kilo kaybı olmuyor. Tek öğününde protein ağırlıklı besleniyor olsun ama uzun vadede aldığı günlük kaloriyi tamamlayamadığı; karbonhidrat, protein, yağını sağlıklı bir şekilde alamadığı için otomatik yine kişilerde sağlık problemlerine, kilo alımlarına sebep oluyor. Rutinde günde 2-3 öğün beslenmek, öğünler arasında ortalama 4-5 saat olabilir. Vatandaşların bu işin uzmanı kişilerden destek almasını öneririm. Sosyal medya bu alanda kirli. Kişilerin hormonal sistemi de bozulur. "Türkiye’de 10 kere balık tüketiyorsak, dış ülkelerde 100 tüketiyorlar" Balığın insan vücudu için faydasına dikkat çeken ve ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, "Dededen oğula, oğuldan toruna herkesin tavsiye ettiği tek bir madde var; o da balık. Balık, sindirimi kolay, gevrek, etli, yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi bulunmayan besin kaynağı. Doktorlarımız öneriyordu, şimdi herkes öneriyor. Neden; balığın faydalarını gördük. Türkiye’de 10 kere balık tüketiyorsak, dış ülkelerde 100 tüketiyorlar. Karadeniz’in, Marmara’nın balıkları çok lezzetli, herkesin tavsiyesi balık. Tek tip beslenme olur mu, tek besin ne yiyebiliriz? Çeşitlilik yapacağız, diğer besinlerimizden faydalanmamız lazım. Dedelerimizden, babalarımızdan, ustalarımızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz bilgileri sizlere sunuyorum" dedi.