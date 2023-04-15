Yatırımcılar kriptodan kaçmaya başladı

Kripto startup'larındaki özel finansman endüstri skandallari, banka iflasları ve düzenleyici belirsizliklerinden dolayı bu yıl ciddi ölçüde düştü.

Bloomberg'in araştırma şirketi PitchBook'tan aldığı verilere dayanarak Çarşamba günü bildirdiğine göre, kripto girişimleri için küresel girişim sermayesi (VC) finansmanı, 2023'ün ilk çeyreğinde 2,4 milyar doları buldu ve 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.

Veriler, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 12,3 milyar dolara kıyasla özel girişim sermayesi yatırımında %80'lik bir düşüşü temsil ediyor.

Kripto girişimleri, kripto borsası FTX'in iflasının ardından daha zorlu bir kaynak yaratma ortamıyla karşı karşıya kaldı. İhtiyatlı yatırımcılar fonlama kararları vermeden önce aylarca süren araştırmaları daha dikkatli bir şekilde yürüttüğünden, anlaşmaların sermayeye dönüştürülmesi daha yavaş hale geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO