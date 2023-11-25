Yatırımcılar gelecek hafta bu verileri izleyecek

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı. Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,62 üzerinde 28,8663'ten tamamladı.T ürkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti.

Bu arada geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

Gözler bu verilere çevrili

Öte yandan, TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

TCMB'nin toplam rezervleri ise 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gelecek hafta çarşamba ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, perşembe büyüme, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek.

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