Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat

"Renk değişikliği farklı nedenlerden kaynaklanabilir" Tırnak altında meydana gelen renk değişikliklerinin farklı nedenlere bağlı olabileceğine değinen Prof. Dr. Çil, "Bu lekelenmeler iyi huylu bir ben, travmaya bağlı gelişen kanama ya da malign melanoma adı verilen ciddi bir cilt kanserinden kaynaklanabilir" diye konuştu. Tırnak yatağındaki renk değişikliklerinin her zaman masum olmayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, bu tür durumların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Travma yoksa mutlaka araştırılmalı" Renk değişikliğinin nedeninin iyi sorgulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Eğer yakın zamanda tırnak bölgesinde bir yaralanma ya da darbe söz konusu değilse ve buna rağmen tırnak altında renk değişikliği oluştuysa, bu durum mutlaka ciddiye alınmalıdır" dedi. Renk değişikliğinin uzun yıllardır mevcut olması durumunda iyi huylu bir ben olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çil, "Ancak daha önce olmayan ve sonradan ortaya çıkan lekelenmelerde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.