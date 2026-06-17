Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat
Tırnak altında meydana gelen renk değişikliklerinin farklı nedenlere bağlı olabileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Bu lekelenmeler iyi huylu bir ben, travmaya bağlı gelişen kanama ya da malign melanoma adı verilen ciddi bir cilt kanserinden kaynaklanabilir. Eğer yakın zamanda tırnak bölgesinde bir yaralanma ya da darbe söz konusu değilse ve buna rağmen tırnak altında renk değişikliği oluştuysa, bu durum mutlaka ciddiye alınmalıdır" açıklamasını yaptı.