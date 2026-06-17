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Sağlık
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Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat
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Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat

Tırnak altında meydana gelen renk değişikliklerinin farklı nedenlere bağlı olabileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Bu lekelenmeler iyi huylu bir ben, travmaya bağlı gelişen kanama ya da malign melanoma adı verilen ciddi bir cilt kanserinden kaynaklanabilir. Eğer yakın zamanda tırnak bölgesinde bir yaralanma ya da darbe söz konusu değilse ve buna rağmen tırnak altında renk değişikliği oluştuysa, bu durum mutlaka ciddiye alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

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Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat

VM Medical Park Florya Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, tırnaklarda görülen renk değişikliklerinin bazı önemli hastalıkların habercisi olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Tırnakların yalnızca estetik açıdan değil, fonksiyonel açıdan da önemli bir yapı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çil, "Tırnaklar, parmak uçlarının daha iyi hissedilmesini sağlayarak tutma fonksiyonuna katkıda bulunur. Aynı zamanda vücuttaki bazı hastalıkların erken tanınmasında da ipuçları verebilir" dedi. Vitamin eksikliklerinde tırnakların zayıf ve kırılgan hale gelebileceğini belirten Prof. Dr. Çil, tırnak yapısındaki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat

"Renk değişikliği farklı nedenlerden kaynaklanabilir" Tırnak altında meydana gelen renk değişikliklerinin farklı nedenlere bağlı olabileceğine değinen Prof. Dr. Çil, "Bu lekelenmeler iyi huylu bir ben, travmaya bağlı gelişen kanama ya da malign melanoma adı verilen ciddi bir cilt kanserinden kaynaklanabilir" diye konuştu. Tırnak yatağındaki renk değişikliklerinin her zaman masum olmayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, bu tür durumların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Travma yoksa mutlaka araştırılmalı" Renk değişikliğinin nedeninin iyi sorgulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Eğer yakın zamanda tırnak bölgesinde bir yaralanma ya da darbe söz konusu değilse ve buna rağmen tırnak altında renk değişikliği oluştuysa, bu durum mutlaka ciddiye alınmalıdır" dedi. Renk değişikliğinin uzun yıllardır mevcut olması durumunda iyi huylu bir ben olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çil, "Ancak daha önce olmayan ve sonradan ortaya çıkan lekelenmelerde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat

"Gecikme hayati risk oluşturabilir" Tırnak altındaki lekelenmelerin göz ardı edilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini anlatan Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı: "Eğer bu değişiklik malign melanoma kaynaklıysa ve tanıda gecikilirse, hastalık hızlı bir şekilde vücuda yayılım gösterebilir. Malign melanoma cilt kanserleri arasında en hızlı ilerleyen ve en tehlikeli türlerden biridir. Bu hastalıkta erken tanı ve erken tedavi hayat kurtarıcıdır. Erken dönemde müdahale edildiğinde tedavi süreci daha başarılı ilerlerken, gecikme durumunda çok daha ciddi tablolar ortaya çıkabilir."

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Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat

"Erken tanı hayat kurtarıyor" Tanıda geç kalınmasının hastalığın ilerlemesine neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Çil, "Geç kalındığında kanser hücreleri vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Bu nedenle tırnak altında ortaya çıkan renk değişiklikleri kesinlikle ihmal edilmemelidir" dedi. Tırnaklardaki küçük değişimlerin bile önemli bir uyarı olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Çil, "Bazen vücut bize çok küçük sinyaller verir. Bu sinyallerin fark edilmesi ve zamanında değerlendirilmesi, ciddi hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşır" açıklamasında bulundu. "Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeyin" Hiçbir belirtiyi küçümsememek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, "Tırnak altında fark edilen şüpheli bir renk değişikliği varsa, özellikle travma öyküsü yoksa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" dedi.

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